Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Calamares fritos a la romana y grabado de Achille Pinelli, 'Il friggitore a piazza Barberini', ca. 1830. R. C.

¿Vinieron realmente de Italia los calamares a la romana?

Gastrohistorias ·

La fritura «a la romana» que conocemos en España está inspirada en la gastronomía popular italiana, especialmente en el modo en que los puestos de comida callejera de Roma rebozaban ciertos alimentos

Ana Vega Pérez de Arlucea

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:38

Comenta

En 1856 se publicó en París uno de los libros de cocina más influyentes del siglo XIX. 'La cuisine classique', obra en dos volúmenes escrita ... por los chefs franceses Urbain Dubois y Émile Bernard, no sólo puso de moda en Europa el servicio a la rusa (en el que los distintos platos de un menú se sirven uno a uno y ya emplatados al comensal) sino que demostró un conocimiento increíblemente exhaustivo de casi todas las cocinas del continente. Había recetas francesas, inglesas, alemanas, españolas –desde la olla podrida hasta el gazpacho, añadiendo en ediciones posteriores nuestra famosa paella–, rusas, polacas e italianas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  6. 6 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  7. 7 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  8. 8 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  9. 9 Quesos, sopas, cervezas y más ingredientes para empezar octubre en Málaga
  10. 10 Octubre arranca con la procesión extraordinaria del Cristo de la Hermandad del Dulce Nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Vinieron realmente de Italia los calamares a la romana?

¿Vinieron realmente de Italia los calamares a la romana?