Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Elizabeth Mpofu, durante su participación en Madrid Fusión Dreams Asturias RC

Elizabeth Mpofu

Agricultora y activista
«La tecnología nos está alejando de la sabiduría de nuestros abuelos»

Con una granja en África, reivindica el papel de los pequeños campesinos frente a la agricultura industrial en Madrid Fusión Dreams Asturias

Guillermo Elejabeitia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

Es una de las voces más reconocidas del movimiento campesino internacional, Elizabeth Mpofu participó esta semana en el encuentro Madrid Fusión Dreams Asturias, donde reivindicó ... la agroecología como herramienta de justicia y supervivencia. Desde su pequeña granja de Zimbabwe ha logrado llevar la voz de casi 20.000 pequeños agricultores hasta los foros globales de soberanía alimentaria. Defiende que el futuro de la alimentación no se construirá con más química ni tecnología, sino recuperando la sabiduría ancestral de quienes llevan siglos manchándose las manos de tierra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga
  7. 7 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  8. 8 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  9. 9 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este sábado festivo, 1 de noviembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «La tecnología nos está alejando de la sabiduría de nuestros abuelos»

«La tecnología nos está alejando de la sabiduría de nuestros abuelos»