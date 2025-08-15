Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Vaso de leche merengada y escena de botillería según un grabado de Josep Llovera (s. XIX. R. C.

A la rica (y casi olvidada) leche merengada

Gastrohistorias ·

Aunque ahora se la conozca principalmente como una variedad de helado, en realidad nació como refresco en el siglo XVIII

Ana Vega Pérez de Arlucea

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:33

Affogato. No sé por qué, fue la palabra que más me llamó la atención entre la larga lista de opciones de la cafetería del hotel. ... Me sonaba de algo, pero como tengo poco mundo y aquella elegante carta de cafés de especialidad no quería rebajarse a explicar nada de nada, tuve que sacar el móvil y pedir sopitas a Google. «Un affogato (en idioma italiano, «ahogado») es un postre italiano a base de café. Por lo general consiste en una cucharada de helado de vainilla coronada o «ahogada» con un chorro de espresso caliente». Ajá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  3. 3

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  4. 4 Controlado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  5. 5 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  6. 6 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  7. 7 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  8. 8 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  9. 9 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  10. 10 El incendio de un coche en la avenida Valle Inclán de Málaga provoca una columna de humo y retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur A la rica (y casi olvidada) leche merengada

A la rica (y casi olvidada) leche merengada