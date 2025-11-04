Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Restaurante The Library. G.E.

El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año

Los premios TheFork distinguen al madrileño The Library junto a otros nueve finalistas, la mayoría en Madrid y Barcelona

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:02

Comenta

El restaurante The Library, en la calle Serrano de Madrid, ha sido elegido mejor apertura de 2024 en la cuarta edición de los premios TheFork, ... celebrada este lunes en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. El proyecto, liderado por Sandro Silva y Marta Seco, se impuso entre 41 candidatos gracias al voto popular de los usuarios de la plataforma de reservas, que lo convirtieron en ganador del People's Choice Award. El reconocimiento refuerza la posición de Grupo Paraguas, un emporio hostelero con formatos de gran éxito comercial como Amazónico o Ten con Ten. The Library es un espacio de diseño cuidado que combina restaurante, vinoteca con más de 3.500 referencias y club privado. El jurado técnico, compuesto por chefs con estrellas Michelin, avaló su candidatura a propuesta de Ramón Freixa y Mario Sandoval.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  4. 4

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  5. 5 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  6. 6 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  7. 7

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  8. 8 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  9. 9 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año

El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año