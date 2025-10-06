Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Foto de familia del Gastronomika R. C.

Recetas con raíces para cocinar el futuro de Gastronomika

Nacho Manzano, Eneko Atxa o Viviana Varese abren una nueva edición del congresos culinario dedicada a la memoria y la regeneración

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:52

Comenta

Viviana Varese abrió el menú con una gelatina dieciochesca, Eneko Atxa preparó una merluza frita, Nacho Manzano, unas fabes con jabalí y el equipo de ... Disfrutar hizo unas natillas. Sí, San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country sigue siendo un congreso de alta cocina de vanguardia, pero desde hace un tiempo parece que los cocineros han decidido mirar al futuro por el espejo retrovisor. Eso no significa, ni mucho menos, renunciar a la creatividad para limitarse a reproducir recetas ancestrales. El chef contemporáneo ya no busca tanto una torsión de sabores y texturas como poner su oficio al servicio de su entorno. La vigésimo séptima edición del decano de los congresos culinarios brindó ejemplos de cómo la gastronomía puede ser a la vez un tributo al pasado y «un arma cargada de futuro», como le gusta decir a su director, Benjamín Lana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  6. 6 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  7. 7 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  8. 8 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  9. 9

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  10. 10 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Recetas con raíces para cocinar el futuro de Gastronomika

Recetas con raíces para cocinar el futuro de Gastronomika