Un menú del día de Hospitalet sirve los mejores callos del mundo

La octava edición del Campeonato Mundial de Callos, que abre el programa de San Sebastián Gastronomika, corona a L'Artesana de Santa Eulalia

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:58

Comenta

Tiene algo de justicia poética que un restaurante modesto —francamente barato—, entregado a servir menús del día a sus vecinos en la periferia obrera de ... Barcelona, reciba un premio de categoría mundial en uno de los congresos más prestigiosos de la gastronomía. L'Artesana de Santa Eulalia, en Hospitalet de Llobregat, acaba de alzarse con el primer premio en la octava edición del Campeonato Mundial de Callos, que da el pistoletazo de salida a San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country. Su receta, además del callo, lleva «cap i pota, garbanzos, un buen sofrito de jamón y chorizo, pimentón de la Vera, mucha reducción y mucho cariño», detallan Héctor Barbero, Pau Pons y Romina Reyes con el galardón —una escultura dorada, mitad vaca, mitad cerdo— en la mano.

