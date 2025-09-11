Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de San Sebastián Gastronomika, en Albaola. Justi

Gastronomika mira al mar y a la tradición

La 27 edición del congreso se celebrará del 6 al 8 de octubre en el Kursaal bajo el lema 'Tradición y regeneración'

Mirari Gómez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:44

Apenas restan 25 días para que el mundo gastronómico vuelva a mirar a Donostia, pero el congreso San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country ha levado ... este jueves las anclas a su 27 edición, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en el Kursaal. Y lo ha hecho con una presentación que, por primera vez, ha traspasado la frontera de la capital guipuzcoana para recalar en Pasajes San Pedro; concretamente, en la factoría marítima Albaola, un «lugar especial y que ejemplifica a la perfección» el lema 'Tradición y regeneración' que guía la edición de este año, que tendrá a Río de Janeiro como destino invitado.

