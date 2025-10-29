Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Madrid Fusión Dreams. G.E.

El futuro de la alimentación se cocina en Asturias

Madrid Fusión Dreams reúne en el Principado a cocineros, agricultores y activistas para hablar de regeneración del suelo y justicia campesina

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:27

Comenta

«El futuro de la alimentación no se cocinará en un laboratorio, sino en el campo, con justicia para los campesinos». La frase la pronunció ... la agricultora y activista de Zimbabue Elisabeth Mpofu durante el encuentro Madrid Fusión Dreams celebrado esta semana en Asturias. Acostumbrados a confiar el porvenir a los avances tecnológicos, su alegato a favor de la sabiduría ancestral sacudió al auditorio reunido en la sala de pinturas de la Universidad Laboral de Gijón. Cocineros como Luis Lera, Nacho Manzano o Zineb Hattab; agricultoras como Nuria Madeo o Elena Burillo; y activistas como el brasileño David Hertz o la propia Mpofu se dieron cita en el Principado para abordar los desafíos de la alimentación mundial desde distintos puntos de vista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Posibles tornados y mangas marinas en una jornada con alerta amarilla por lluvia en Málaga
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  9. 9 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  10. 10

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El futuro de la alimentación se cocina en Asturias

El futuro de la alimentación se cocina en Asturias