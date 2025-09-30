Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Festival Chefs on Fire G.E.

El festival que hace arder la alta cocina prende en España

Chefs on Fire celebra este sábado su segunda edición en Madrid, tras el éxito de Cascais, con un plantel de chefs que incluye a Iván Cerdeño, Rafa Zafra, Marlene Vieira o Coco Montes

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:35

El sonido de las guitarras se mezcla con el crepitar de las brasas, bocanadas de un humo blanco cargado de aromas se cuelan entre las ... ramas del parque Marechal Carmona de Cascais y al pie de cada árbol, la gente se sienta sobre manteles de cuadros, compartiendo bocados recién salidos del fuego y brindando con copas de vino. Nada de vasos de plástico, alfombras de basura y multitudes hacinadas, este es un festival diferente y los protagonistas no son las bandas del momento, sino los chefs más interesantes de la escena ibérica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  4. 4 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  5. 5

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  7. 7

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  8. 8 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  9. 9 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  10. 10 Sanidad retira tres cremas cosméticas por posibles riesgos para la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El festival que hace arder la alta cocina prende en España

El festival que hace arder la alta cocina prende en España