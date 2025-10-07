Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Josean Alija, Xavier Agote, Roberto Ruiz, Gorka Rico, Javier Rivero, Aitor Arregi, Pablo Loureiro y Benjamín Lana. R. C.

Se busca marmitón para cruzar el Atlántico como hace 500 años

San Sebastián Gastronomika invita a los cocineros a revivir la epopeya del ballenero vasco San Juan, hundido en Terranova en 1565

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Martes, 7 de octubre 2025, 18:54

Se busca marmitón, con conocimientos de marinería, dispuesto a cocinar para los 40 tripulantes de la nao San Juan durante una travesía de mes y ... medio rumbo a Terranova. Razón: San Sebastián Gastronomika. En su segunda jornada, la cumbre que reúne a lo más granado de la cocina internacional lanzó una invitación a sus congresistas para embarcarse en una aventura que no se repite desde hace quinientos años. Un ballenero hundido frente a las costas de Labrador en 1565 está siendo reconstruido en el museo astillero Albaola de Pasaia y en los próximos meses se dispone a repetir aquella expedición heroica.

