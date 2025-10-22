Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Leticia Landa. RC

La antropóloga que ayuda a cocineras migrantes a cumplir su sueño gana el 'Nobel' de la gastronomía

El Basque Culinary World Prize distingue a Leticia Landa, hija de inmigrantes mexicanos y líder de La Cocina, una incubadora de empresas para personas sin recursos en San Francisco

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:47

Comenta

Hay quien triunfa en gastronomía abriendo un restaurante; Leticia Landa abre caminos para que otras lo hagan. Esta antropóloga texana, hija de inmigrantes mexicanos, lleva ... casi dos décadas cocinando oportunidades para mujeres que quieren fundar su propia empresa alimentaria pero carecen de recursos. Ahora esa labor al frente de la incubadora de empresas La Cocina, en San Francisco (EE UU), ha sido reconocida con el Basque Culinary World Prize, considerado el 'Nobel' de la gastronomía. «Su ejemplo demuestra cómo la cocina puede ser una poderosa herramienta de inclusión, independencia económica y dignidad», valora Joan Roca, presidente de un jurado integrado por algunos de los chefs más influyentes del planeta.

