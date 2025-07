'FrostFire. Battle Frenzy', un videojuego malagueño, en Las Vegas: de los bocetos en el instituto a uno de los mayores eventos mundiales del sector

Cuando Unai y Álvaro empezaron a garabatear personajes en los descansos de sus clases de bachillerato no se les podía ni pasar por la cabeza ... que, algunos años después, esos bocetos del instituto iban a ser la base de un videojuego que se iba a presentar en Las Vegas, la famosa ciudad turística del estado de Nevada. Unai y Álvaro forman parte del estudio malagueño Sumachu Games y viajan hoy martes hacia Estados Unidos con su videojuego 'FrostFire -Battle Frenzy-' debajo del brazo. Será el único representante español en el área de juegos independientes del Evolution Championship Series (EVO), el torneo de juegos de lucha más importante del mundo, un evento clave en el calendario anual del sector que reúne desde este viernes a millones de espectadores 'on line' y a decenas de miles de manera presencial.

En el EVO están todas las míticas sagas de juegos de lucha, como Street Fighter, Tekken, Fatal Fury o Dragon Ball y por supuesto todas las grandes empresas del sector; pero también hay espacio para pequeños estudios de todo el mundo, con el objetivo de que que puedan presentar allí sus videojuegos. Esa difícil criba es la que ha pasado el estudio malagueño, que promocionará en Las Vegas su juego, un título con estética anime en 2D , con los personajes dibujados a mano y de gran jugabilidad.

Pero, ¿quién está detrás de este proyecto? «Principalmente somos un grupo de amigos que nos conocimos durante nuestros estudios en el ámbito de los videojuegos. El grueso principal del equipo lo componemos Álvaro Gómez, Joseph y Jason Sutcliffe y yo, Unai Ruiz. Todos hemos estudiado en la EVAD de Málaga (Escuela de Videojuegos y Arte Digital. Aunque en un desarrollo tan ambicioso hemos contado con muchos más colaboradores de todas partes del mundo para ayudar a completar el arte, música, doblaje, etc.», explica Unai Ruiz, diseñador y artista líder del proyecto, horas antes de viajar a Las Vegas. «Los orígenes de 'FrostFire' se remontan a cuando Álvaro y yo estábamos en bachillerato y dibujábamos los personajes por pura diversión durante los descansos. Ya años después cuando el grupo se expandió y conseguimos los conocimientos y práctica necesarios en lo que respecta a desarrollar videojuegos, ya empezamos a darle forma al proyecto allá por 2019», comenta Unai.

En aquel 2019 ese grupo de amigos se puso a trabajar en desarrollar un videojuego con una premisa: hacer el título que a ellos les gustaría jugar. «En mayor o menor medida todos estábamos familiarizados con los juegos de lucha, aunque precisamente porque no todos jugábamos o lo veíamos a nivel competitivo, nació la idea de que el juego fuese accesible para principiantes, que es el núcleo de la filosofía de FrostFire. ¿Íbamos a hacer un juego que ni siquiera la mitad del equipo pudiese dominar? No, queríamos hacer un juego con el que nosotros pudiésemos pasarlo bien y saber que eso se extendería al resto del público casual». Que el juego esté hecho en 2D como los populares Street Fighter, Mortal Kombat o The King of Fighters es otra de las peculiaridades de 'FrostFire -Battle Frenzy-'. «Hacer un videojuego con animación tradicional 2D es con diferencia mucho más costoso que hacerlo en 3D, pero si es lo que sabemos hacer, ¿para qué pensar más? Todos los artistas del equipo éramos dibujantes, así que si vamos a hacer algo, que sea de la forma en la que se nos da mejor. Y definitivamente aunque ha sido difícil, el resultado amerita el esfuerzo», comenta.

Llegar al EVO de Las Vegas desde luego no está al alcance de cualquiera y supone un gran espaldarazo para este proyecto, que está coproducido por la empresa malagueña Kaiju Group. «Soñábamos con esto desde el inicio del desarrollo y lo que en su momento era un '¿Te imaginas si pudiésemos ir a la EVO?' se ha convertido en un '¿Unai, has preparado ya la maleta?'. Más que vivirlo con euforia como una gran sorpresa, se siente como el resultado de muchos años de esfuerzo, y eso a su manera creo que es hasta más satisfactorio», resalta. 'FrostFire -Battle Frenzy-' ya ha pasado por alguno de los eventos de videojuegos más importantes de España, pero ninguno con la relevancia internacional del EVO ni especializado en los juegos de lucha, lo que les servirá para recibir en directo las opiniones de jugadores experimentados.

Ampliar El equipo de Sumachu Games, en Gamepolis

Los miembros del estudio reconocen que el juego está prácticamente acabado, pero que aún quedan algunos detalles por lo que aún no está disponible para el público general. «No queremos sacar el juego sin asegurarnos de que todo está medido al milímetro para que esté tal y como queremos que sea. También estamos trabajando mucho en adaptarlo y optimizarlo para poder llevarlo a más consolas aparte de PC, sobre todo portátiles, que son más exigentes. Cuando el momento de la salida se acerque compartiremos más información por nuestras redes sociales, pero ese lanzamiento que hace un par de años todavía estaba lejos, ya está a la vuelta de la esquina», aseguran. Pero lo primero es impresionar este fin de semana al público del EVO y dejar el pabellón malagueño bien alto en Las Vegas.