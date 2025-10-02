Las fotos antiguas de Málaga se alían con la IA: «Es una app con diseño parecido a TikTok»

Alejandro García Peláez hace unos días aparecía en SUR como una de las mentes brillantes de la Universidad de Málaga que trabaja en el 'sótano' ... de Google de Bernardo Quintero. Hoy vuelve a este periódico por Panoruma, la aplicación que ha creado y que ha provocado que la inteligencia artificial sea una gran aliada con las fotografías históricas de Málaga. Con tan solo una palabra, esta herramienta muestra una lista de imágenes que, de forma descriptiva, tienen que ver con ella: «Pones Victoria y lo que salen son fotos de la cerveza o anuncios», detalló Alejandro García Peláez este miércoles durante la presentación de la aplicación en el Ateneo de Málaga con el debate 'Inteligencia artificial y archivos fotográficos. Un paso en la documentación colaborativa'.

La idea de Panoruma surgió del Trabajo de Fin de Grado de Alejandro García Peláez, estudiante de Ingeniería Informática en la UMA. «Siempre he sido un amante de las fotografías históricas de Málaga y con el 'boom' de la inteligencia artificial pensé que podríamos darle una nueva dimensión al archivo del CTI de la universidad Esta aplicación tiene similitudes con el diseño de algunas muy conocidas y utilizadas como 'TikTok'; aunque aún estamos en el primer diseño y nos queda mucho por avanzar», explicó el joven creador.

La aplicación puede utilizarse tanto en móvil como en web insertando en Google 'Panoruma' y en estos momentos cuenta con 32.000 fotografías del CTI, «sigo añadiendo más a medida que pasa el tiempo porque se necesitan muchas cesiones», apuntó Alejandro García Peláez. Justo para eso, según explicaron los ponentes, se puso en marcha la mesa redonda que se celebró posterior a la presentación del creador. En ella participaron el mismo autor del proyecto junto con el catedrático de inteligencia artificial de la UMA Francisco Vico; la presidenta del Ateneo, Victoria Abón, y el presidente del Centro de la Fotografía en Málaga, Javier Ramírez.

Mano a mano con Alejandro ha estado el profesor Francisco Vico, que se mostró orgulloso de esta herramienta desarrollada por un alumno: «Esto es tan sólo una primera demostración de lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer. Puede aportar valor a muchas cosas de la ciudad como es en este caso al archivo fotográfico del CTI de la Universidad de Málaga. Lo más importante de este proyecto es que es útil y queda en la memoria de todos los que la utilizan. Alejandro, su creador, es uno de esos estudiantes aventajados que suelo tener cada diez años», añadió. También Victoria Abón definió este encuentro como «una edición especial» de las citas que hacen mensualmente sobre fotografía.

Necesario para Málaga

Todos los participantes en este debate sobre la inteligencia artificial coincidieron en lo mismo: es necesaria la implicación de otras instituciones de la ciudad, además de la Universidad de Málaga, para seguir prosperando y añadiendo valor a Panoruma. «Habría que pensar dónde están los servidores que recogen fondos documentales, ya sea aquí mismo en el Ateneo o incluso en fondos particulares que siguen en manos de sus propietarios. Es una colaboración necesaria», aportó una de las asistentes a este encuentro, con quienes estuvo interactuando Alejandro García resolviendo dudas y curiosidades sobre la aplicación, que muchos empezaron a probar con sus móviles justo en esta presentación. «El Centro de Fotografía de Málaga quiere plantear seriamente una colaboración, por eso estamos aquí hoy. Nuestra próxima asamblea general tendrá este como tema principal», aseguró el presidente Javier Ramírez.

Ampliar Imagen de la plaza de la Constitución, obtenida con Panoruma. CIT

Como reiteró en varias ocasiones su creador, esta aplicación está en marcha pero aún en una fase temprana. La vocación de servicio de esta aplicación junto con la ambición de Alejandro van más allá: «Estamos trabajando en mejorar la búsqueda e incluso pasar a la inteligencia artificial libros históricos de Málaga para que etiquete las imágenes y las describa de una forma mucho más útil aún», señaló el autor, que antes de terminar no quiso olvidarse de agradecer: «Gracias a la ayuda de Bernardo Quintero he podido acceder a los recursos de Gemini, la inteligencia artificial con la que trabajo, para poder clasificar las imágenes».