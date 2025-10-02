Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Vico, Alejandro García Peláez, Victoria Abón y Javier Ramírez, ayer en el Ateneo, en el acto de presentación y debate. Salvador Salas

Las fotos antiguas de Málaga se alían con la IA: «Es una app con diseño parecido a TikTok»

El malagueño Alejandro García Peláez presenta Panoruma, una aplicación gratuita con búsqueda concreta de imágenes con sólo una palabra

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:00

Alejandro García Peláez hace unos días aparecía en SUR como una de las mentes brillantes de la Universidad de Málaga que trabaja en el 'sótano' ... de Google de Bernardo Quintero. Hoy vuelve a este periódico por Panoruma, la aplicación que ha creado y que ha provocado que la inteligencia artificial sea una gran aliada con las fotografías históricas de Málaga. Con tan solo una palabra, esta herramienta muestra una lista de imágenes que, de forma descriptiva, tienen que ver con ella: «Pones Victoria y lo que salen son fotos de la cerveza o anuncios», detalló Alejandro García Peláez este miércoles durante la presentación de la aplicación en el Ateneo de Málaga con el debate 'Inteligencia artificial y archivos fotográficos. Un paso en la documentación colaborativa'.

