Félix Ardanaz, el Bono donostiarra

La realidad se antoja plácida y perfecta a uno y otro lado de cada ventana. Una muestra el monte Igueldo, otra nos revela la isla ... de Santa Clara y la última descubre el perfil del Urgull en una mañana intensamente azul. Félix Ardanaz trabaja delante de un decorado natural que no mejoraría ni el mejor escenógrafo. Sorprende que este joven donostiarra de gestos sosegados viaje por el mundo dirigiendo orquestas sinfónicas y que acabe de regresar de la bombardeada Kiev donde ha sido el responsable de la representación de la ópera 'Carmen'. También que detrás de esta singular iniciativa no se halla sólo una sólida carrera musical. En última instancia, deberíamos atribuir la culpa de la aventura a Ángela Rodicio. ¿No recuerdan sus crónicas con la cúpula plateada de la mezquita de Al Aqsa como fondo?

Hay que retrotraerse en el tiempo para explicar este juego entre Oriente y Occidente, la atormentada Ucrania y la esplendorosa San Sebastián, la ópera y el periodismo. Mucho antes de que este virtuoso director y pianista llegara a dirigir la obra de Bizet hubo un niño que quiso ser corresponsal de guerra. Ardanaz recuerda fascinado a la famosa informadora y hace tres años, cuando se produjo la invasión rusa del país, quiso implicarse a favor de la población. De alguna manera, aquel chico entusiasmado por el reporterismo y el joven profesional solidario se reconciliaron el verano pasado cuando el gestor de la Ópera de Kiev le propuso celebrar en su país el 150 aniversario del estreno de la pieza de Bizet.

El encargo se encontraba dentro de sus habituales cometidos. El donostiarra inició su carrera en Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, y extendió su formación, entre otros lugares, en la Royal Academy of Music de Londres, la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena y la Ecole Normale de Musique Alfred Cortot de París, ciudad en la que también estudió Arquitectura. A partir de ahí inició una andadura como director de orquesta que lo ha conducido al frente de las sinfónicas de Bilbao y Euskadi, y las filarmónicas de Zagreb y Praga. Además de sus conciertos en vivo, ha grabado media docena de álbumes y, actualmente, es profesor en el centro vasco en el que inició su trayectoria.

El músico asegura que la seguridad estaba garantizada, pero admite que el riesgo existía y que sufrió el cansancio, acumulado durante un viaje de dieciocho horas desde Varsovia. Los habituales ensayos de semanas se comprimieron en dos días de trabajo intenso mientras las sirenas anunciaban regularmente la irrupción de artefactos enemigos. La ansiedad llegó para quedarse porque los bombardeos suelen realizarse de noche y el sueño se disipaba ante el temor de no escuchar las sirenas.

Según explica, los ucranianos disponen de una app que les revela la naturaleza de los atacantes, si son drones o misiles. El sistema de protección suele destruir a los primeros, pero no puede detener a los segundos y Ardanaz permaneció toda una noche en el bunker del hotel durante una gran operación con estos últimos.

El arte es una herramienta de transformación social, sostiene, y niega esa visión de la música clásica como una diversión para las élites. «Se trata de una percepción del pasado porque las entradas de la ópera son más baratas que aquellas para ver a Taylor Swift, las temáticas recuerdan al teatro de Shakespeare y las escenografías las realizan ahora autores vanguardistas», alega.

Como Luciano Pavarotti colaborando con Bono de U2 y Brian Eno en 'Miss Sarajevo', la canción que denunciaba el horror de la ciudad sitiada, o Juan Diego Flórez, el tenor peruano que promueve iniciativas a favor de los niños pobres de su país, Ardanaz quiere valerse de su prestigio para que la experiencia no se limite a un hecho puntual. A pesar de reconocer que no hubo relajo mientras permaneció en Kiev, afirma que se habría quedado más tiempo si se lo hubieran pedido y revela que volverá en setiembre con otro proyecto aún sin concretar.

Una vida solitaria

El director de orquesta reconoce que su profesión le exige una vida solitaria y un desplazamiento constantes. Según cuenta, la mitad de su tiempo lo pasa en Londres, una tercera parte en la capital guipuzcoana y el resto viajando por el mundo en función de encargos, conciertos y grabaciones. «Somos como los pilotos de avión, vamos y venimos y ejercemos de responsables de equipos con lo9s que tenemos un contacto muy puntual», explica. «Puede ser duro y fascinante porque también descubres que la música constituye un lenguaje universal que trasciende a las palabras y que simplemente con el gesto y la actitud se transmiten ideas. Eso es lo mágico de este oficio», indica y añade que, antes de cada actuación debe decidir si se expresará en castellano, francés, inglés, alemán, polaco o ruso.

Su futuro implica seguir este nomadismo de altos vuelos y, tal vez, aspirar a la titularidad de una dirección de orquesta en algún lugar del mundo. Esa aspiración personal se acompaña de deseos sociales. «En España, cuando asisto a recitales como público, sólo veo a espectadores con una media de 70 años y eso da que pensar sobre la música y, por otra parte, también me gustaría impulsar programaciones atractivas y conseguir que estas instituciones se involucren en la comunidad», señala y, una vez más, regresa a Ucrania, allí donde, apunta, la ópera es una religión. Habla de escuelas y hospitales destruidos mientras el magnífico sol que inunda la Concha parece empeñado en demostrarnos que su dramática historia es una fugaz pesadilla, que los europeos, melómanos o no, no hemos perdido el compás y que la vida suena como una sinfonía perfecta.