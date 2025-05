Familias de la tele

Juan Francisco Gutiérrez Málaga Lunes, 26 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tras su descanso malagueño, Melody reaparece hoy lunes a las cuatro de la tarde desde Prado del Rey. ¿Casualidad? No lo creo. Tras días de ... dimes y diretes habían circulado apuestas sobre si la cantante iba a criticar a TVE tras el decepcionante puesto en Eurovisión. Ella lo dio todo, ay, pero no fue suficiente. Tras su voltereta anímica, censurada desde 'La Revuelta', hoy acallará el rumor o bulo, no sabemos si fundado, de que escogería primero a 'El Hormiguero' para explicarse. Así que el huracán Melody tomará tierra en TVE tras cosechar más de un 50% de cuota de pantalla en la final eurovisiva: pensarán que una brisa mantenida de interés puede quedar, y de paso atraer público para 'La familia de la tele'. Sí, ese arriesgado y criticado experimento de La 1, hoy alargado otra vez, que empareda a las novelas de época, que resisten y hasta repuntan pese a tanto vaivén.

El cuestionado magacín comenzó como desfile popular, pero cada día toma visos crecientes de desnorte. Ni la audiencia familiarizada con 'Sálvame' comprende su fórmula, ni los más estrictos con TVE, ahora fuerte en tertulias informativas, perdonan que la ristra de 'expertos' que iba a blanquear los ingredientes de la apuesta no hayan hecho acto de presencia desde el paseíllo inicial. Hemos visto a Isa Pi, tres o cuatro peleas, algo de nutrición y poco más. Ni su estrategia 'Guadiana', ni los cambios de temas de un día para otro, ni la mudanza continua de sofás, ni la marabunta de presentadores o colaboradores ayudan tampoco. Una familia rara compuesta de aluvión y descompuesta por los malos resultados, que contrasta con otra que atesora un mecanismo infalible: la de 'Tu cara me suena' en Antena 3. Ahí los tienen doce temporadas después, batiendo marcas por encima del 20% de audiencia los viernes por la noche. Ni la blindada y muy marciana presencia de Bertín Osborne (¿para cuándo una imitación femenina?), ni siquiera las verdades que suelta Yenesi sobre lo predecible de su competición ablandan el tirón de este divertido espacio, reducto de la televisión familiar.

