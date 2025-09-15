Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La espectacular animación malaguista que anuncia el regreso de IlloJuan y SpokSponha a 'Marbella Vice'

Los dos creadores de contenido malagueños serán uno de los grandes atractivos de la nueva serie de 'roleplay' en la que los jugadores interpretan a varios personajes en un videojuego que recrea la ciudad de Marbella

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:44

Tiempo de descuento en una Rosaleda llena hasta la bandera. Minuto 92 de la final de la Champions League entre el Málaga y el Real ... Madrid. Manolo Lama y Paco González narrando la última jugada del partido, con Kike Montilla 'el niño maravilla' marcando un golazo a Courtois para lograr el título malaguista. Con esa alucinación narrada al más puro estilo japonés de la serie Campeones: Oliver y Benji, los creadores de contenido IlloJuan y SpokSponha anuncian su regreso a 'Marbella Vice', una serie de 'roleplay' basada en el videojuego Grand Theft Auto en la que los jugadores interpretan a varios personajes en la ciudad virtual de Marbella.

