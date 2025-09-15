La espectacular animación malaguista que anuncia el regreso de IlloJuan y SpokSponha a 'Marbella Vice'

Tiempo de descuento en una Rosaleda llena hasta la bandera. Minuto 92 de la final de la Champions League entre el Málaga y el Real ... Madrid. Manolo Lama y Paco González narrando la última jugada del partido, con Kike Montilla 'el niño maravilla' marcando un golazo a Courtois para lograr el título malaguista. Con esa alucinación narrada al más puro estilo japonés de la serie Campeones: Oliver y Benji, los creadores de contenido IlloJuan y SpokSponha anuncian su regreso a 'Marbella Vice', una serie de 'roleplay' basada en el videojuego Grand Theft Auto en la que los jugadores interpretan a varios personajes en la ciudad virtual de Marbella.

'Marbella Vice' es una serie de internet que inició en 2021 Ibai Llanos y que ha tenido mucho éxito por reunir a cientos de creadores de contenidos jugando, interpretando a personajes en un mundo abierto y pasándoselo bien. Seguramente la pareja más exitosa de esta serie fue la que crearon los malagueños IlloJuan (Juan Alberto García) y SpokSponha (Adrián Maldonado), interpretando en el juego a Kike Montilla y Wanillo Kokunero y protagonizando algunos clips llenos de humor que se hicieron muy virales.

Ahora IlloJuan, uno de los 'streamers' en habla hispana más importante del mundo, ha anunciado el regreso de la pareja a la serie de 'Marbella Vice' en la que será su tercera parte (ya participaron en la primera edición). Lo ha hecho publicando en redes sociales una espectacular animación con claros tintes malaguistas, ya que ambos creadores de contenidos son seguidores del Málaga. Detrás de la animación está otro paisano de Los Diozes: Edmon, un ilustrador y animador malagueño. Unos 150 creadores de contenido en habla hispana participan este año en la serie de Marbella y el regreso de Kike Montilla y Wanillo Kokunero será el 22 y el 23 de septiembre.

La relación de IlloJuan y SpokSponha se estrechó desde aquella colaboración y han participado juntos en varios proyectos, entre ellos un disco homenaje a sus personajes en Marbella Vice, 'Hotel Maligno'.