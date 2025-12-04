Elena Laverón, la académica que nunca quiso serlo

En las distancias cortas no lo parece, pero a Elena Laverón (Ceuta, 1938) no le gusta hablar en público. «Me pongo muy nerviosa», admite. Lo ... suyo ha sido siempre estar en el estudio diseñando esas esbeltas y sinuosas figuras que luego ocupan parques y rotondas de las ciudades. Allí es donde es realmente feliz. Durante años intentaron que ocupara un sillón de la Academia de Bellas Artes de San Telmo como referente de la escultura contemporánea y urbana, pero Elena Laverón nunca quiso. «No es lo mío», se justifica. Pero ahora, a sus 87 años, la artista entra con honores en la institución.

Elena Laverón tomó este miércoles posesión como Académica de Honor por decisión unánime de la corporación que preside Rosario Camacho. Aceptó el nombramiento con una condición: no tener que pronunciar un discurso. Desde niña arrastra una ligera afasia que le hace confundir las palabras cuando los focos la apuntan, por eso evita a toda costa los discursos oficiales y los encuentros académicos. «No es que sea humilde, es que soy afásica, simplemente», dice entre risas en una conversación informal.

Agradece, y mucho, que sus compañeros piensen en ella para esa distinción, pero lo hace en silencio y entregando una pequeña escultura suya como gesto de gratitud. El arte es su manera de hablar, la forma en la que se ha comunicado con el mundo desde que en 1955 empezara en la escuela de arte de Barcelona. A mediados de los 60 se instaló definitivamente en Málaga. Aquí podría hacerse una 'ruta Laverón', con sus esculturas repartidas por toda la provincia, pero también las hay en Ceuta, Madrid, París o Atlanta. Su obra está en las colecciones del Guggenheim de Nueva York, el Reina Sofía, el Museum of Art de Massachusetts y el Mühlheim de Alemania, entre otros. Y ahora, también, Laverón es académica.