Claude Monet, 'Le bassin aux nymphéas, harmonie rose', 1900. Musée d'Orsay / Patrice Schmidt
Arte

El efecto nenúfar: desenfocar el mundo para ver más allá del caos

Una muestra celebra y explora la visión difuminada de grandes artistas que siguieron la senda abierta por Monet / CaixaForum reúne 72 obras de 55 creadores rendidos a la poética iluminadora de lo borroso

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:10

Desenfocar el punto de vista para mirar más allá y reflejar el mundo a través del arte se revela como un enfoque mágico, poético y ... luminoso. Así lo demuestra la exposición 'Desenfocado. Otra visión del arte', que CaixaForum acoge en sus salas de Madrid . Tomando los 'Nenúfares' de Monet como punto de partida, la muestra propone una seductora e iluminadora exploración «de la poesía del desenfoque como elección estética y clave de interpretación del arte y del mundo moderno y contemporáneo», según sus comisarias Claire Bernardi y Emilia Philippot.

