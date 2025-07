Los Dólmenes cumplirán una década como Patrimonio de la Unesco sin colección permanente para su museo

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía celebra los nueve años del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial y amplía la promesa ... de finalización de su museo que se anunció para 1992, se inauguró su edificio en 2022, pero lleva tres años esperando terminarlo con la Colección Permanente, aquella que muestre al visitantes, los vestigios de la Prehistoria en las denominadas Tierras de Antequera.

La consejera de Cultura Patricia del Pozo desveló que habrá que esperar al menos tres años más para verlo terminado, por lo que se celebrarán los diez años del reconocimiento de la Unesco declaró sin el museo concluido. Así, «este año vamos a terminar el proyecto museológico con la actualización de piezas y contenidos». El año que viene, en el 2026 «vamos a terminar también el proyecto museográfico y ya sacaremos la ejecución» con la licitación de las obras por 2 millones de euros.

Si todo va bien, «a mí me encantaría que empezara a finales del año 2026» con la previsión de ejecución de un año de las obras, por lo que se podría inaugurar el museo al completo en el 2028, seis años después que el recinto del conjunto arqueológico abriera sus puertas. A pesar de los retrasos, señala que «es un proyecto prioritario con el que estamos entusiasmados porque esto es una joya». Se escuda en los procedimientos administrativos donde no se puede «ir todo lo rápido que uno quisiera, pero lo importante es que no estamos parando». El museológico acoge la idea y el museográfico es la ejecución de dónde se expone el material seleccionado.

Todo ello con una visita previa en la sala de conferencias donde una gran pantalla, que se estrenó ayer martes con un vídeo sobre el conjunto de la Unesco. Ésta mide 8 metros de ancho por 3 de alto, formada por 60 pantallas led unidas.

Colección permanente

Quienes visiten el conjunto dolménico una vez que se termine, iniciarán su visita en la sala de conferencias del museo donde en la gran pantalla verán un vídeo que dará la bienvenida y explicará lo que van a ver entre Menga, Viera y El Romeral. Ahí se explicarán sus construcciones, el valor excepcional y las imágenes de los solsticios y los equinoccios.

Luego se pasará a la Colección Permanente, que es la sala más grande, la que está aún cerrada con ventanales hacia los túmulos y la Peña de los Enamorados. En ella el proyecto museológico expondrá piezas y contenidos alusivos a la Prehistoria en las Tierras de Antequera. Se exhibirán piezas como las de la Cueva del Toro de El Torcal de Antequera que son los primeros asentamientos que se conocen del Neolítico. Así como piezas de poblaciones cercanas, ahora mismo almacenadas o expuestas en lugares no museísticos. También se podrán ver las referencias de las biografías de los tres monumentos dolménicos con todas las explicaciones de las singularidades de cada monumento.

En la visita de este martes se inauguraron las dos muestras de las salas temporales que sí se abrieron en 2022: 'El megalitismo en tierras de Huelva', en la Gómez Moreno y 'Resonancias de la tierra sagrada', organizada por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) que muestra obras de seis creadores actuales, que, desde diferentes perspectivas creativas, reflexionan sobre el paisaje y sus vínculos ancestrales y simbólicos.

La consejera Patricia del Pozo estuvo acompañada por el alcalde de Antequera Manuel Barón, la directora general de Museos y Conjuntos Culturales Aurora Villalobos y la directora del conjunto, Carmen Mora, quienes recorrieron las dos nuevas muestras, así como estrenaron la nueva gran pantalla.