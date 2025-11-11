Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marisa Zafra, fundadora y directora de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga ESAEM. SUR

La directora de ESAEM, Marisa Zafra, 'Premio Latino de Oro a la Trayectoria'

La fundadora y directora de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga recibe este reconocimiento tras dos décadas años ha impulsado la carrera de jóvenes artistas emergentes

SUR

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:33

Marisa Zafra, fundadora y directora de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga ESAEM, recibió en la noche del lunes 10 de noviembre el ' ... Premio Latino de Oro a la Trayectoria', un reconocimiento que le llega después de dos décadas impulsando la carrera de jóvenes artistas emergentes. Zafra, que también fue nombrada Miembro de Honor de la Gala Acción Social, dedicó este premio al padrino y mentor de la escuela, Antonio Banderas, en una gala celebrada en el Teatro Infanta Isabel de Madrid durante la nueva edición de los Premios Latino.

