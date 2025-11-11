La directora de ESAEM, Marisa Zafra, 'Premio Latino de Oro a la Trayectoria'

Marisa Zafra, fundadora y directora de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga ESAEM, recibió en la noche del lunes 10 de noviembre el ' ... Premio Latino de Oro a la Trayectoria', un reconocimiento que le llega después de dos décadas impulsando la carrera de jóvenes artistas emergentes. Zafra, que también fue nombrada Miembro de Honor de la Gala Acción Social, dedicó este premio al padrino y mentor de la escuela, Antonio Banderas, en una gala celebrada en el Teatro Infanta Isabel de Madrid durante la nueva edición de los Premios Latino.

«Es un honor recibir este premio, que siento no solo como un reconocimiento personal, sino también como un homenaje a todos los artistas que han crecido en ESAEM. Es un orgullo ver cómo tantos jóvenes que han pasado por nuestra escuela han encontrado su camino profesional en el teatro musical, el cine, la televisión, la música y otros ámbitos artísticos. ESAEM nació con la vocación de acompañar a los talentos emergentes, y este premio reafirma nuestra misión de seguir impulsando nuevas generaciones de artistas», aseguró la directora de ESAEM.

Este galardón reconoce la misión que Zafra, «un referente internacional en formación artística», lleva desarrollando desde hace más de 20 años al frente de ESAEM: impulsar «el talento joven en las artes escénicas».

Zafra apuesta por una preparación integral en las artes escénicas (danza, canto e interpretación) que combina excelencia profesional con valores humanos. «El objetivo de ESAEM es lanzar a este mundo artistas que aquí han crecido desde la humildad, el trabajo, el esfuerzo, los valores y la calidad humana».

En los últimos años la escuela ha visto cómo artistas formados en ESAEM hoy trabajan en grandes escenarios de la Gran Vía madrileña, en Londres o Nueva York.

Los Premios Latino, que este año celebra su XII edición, es un festival que se celebra a nivel internacional y que galardona a profesionales de la industria Iberoamericana del cine y la música. El objetivo de estos premios es promover y poner en valor el sector audiovisual creado en español.