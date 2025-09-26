La Diputación lleva a escena el teatro malagueño y dedica unas jornadas de María Victoria Atencia y una exposición a José Seguí

La Diputación Provincial de Málaga enfila el último cuatrimestre del año con 263 actividades culturales, tanto en la capital como en la provincia, abarcando las ... artes escénicas, la música, documentales y exposiciones, tanto en Culturama, como el centro Generación del 27 y Biblioteca Provincial Cánovas del Castillo. Una amplia programación que incluye la representación de obras teatrales de autores malagueños, unas jornadas a María Victoria Atencia, una exposición al arquitecto José Seguí, unas conferencias sobre la Imprenta Sur, el ciclo 'Málaga Negra' y la Semana de la Ciencia.

Bajo el jardín vertical dedicado a la Imprenta SUR en la plaza Pepe Mena, el vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado este viernes la programación acompañado por algunos de los protagonistas como los bailarines y coreógrafos Nieves Rosales y Fernando Hurtado; los actores Paco Pozo, Andrés Suárez y Pilar Esteban; el arquitecto José Seguí, la pintora Conchi Quesada y el presidente de la Joven Orquesta Provincial de Málaga, Antonio César Muñoz, entre otros.

López Mestanza ha destacado «la historia que tiene el Centro Cultural María Victoria Atencia, como centro vertebrador de la cultura en la provincia, siempre en colaboración con los ayuntamientos en colaboración con los ayuntamientos y con entidades culturales privadas». Asimismo, ha explicado que para la programación se ha tenido en cuenta a los artistas locales, dando visibilidad a sus obras, siendo escaparate de las nuevas creaciones nacidas en Málaga».

En el ámbito de las artes escénicas, la Diputación abre el escenario de la provincia a las compañías que han sido galardonadas con el Premio Ateneo de Teatro 2025, fruto del convenio que mantiene la institución con el Ateneo de Málaga. Así, Philia Teatro obtuvo el premio a la mejor obra original, 'Canaan', que se representará el 3 de octubre en Alhaurín de la Torre. mientras que Nieves Rosales, que recibió el premio al mejor espectáculo de danza con 'Mujer silencio', se escenificará en Coín también el 3 de octubre.

Nerja acogerá el 15 de noviembre 'Soledad, el tiempo de María', de la compañía La Pili, premio del Ateneo al mejor teatro musical. Y el 28 de noviembre, en Benagalbón, la compañía La Pescadería Ambulante pondrá en escena 'La casa de Sorora', que acaparó los premios al mejor espectáculo de teatro para adultos, mejor intérprete femenina, mejor dirección y mejor diseño de iluminación.

Por otro lado, el ciclo de autor, coordinado por Paco Bernal y Fernando Jiménez, pone en valor por cuarto año consecutivo a los dramaturgos malagueños, dando visibilidad a sus obras. Es un formato de éxito. Junto a la lectura dramatizada del autor/a, hay música en directo y un encuentro con el mismo que se desarrolla en Málaga y su provincia. Es un escaparate a las nuevas creaciones nacidas en Málaga.

El circo estará presente en el último cuatrimestre del año en el Ciclo Escénik. La compañía de Federico Menini trae al MVA 'Llar', un encuentro de la arquitectura y las artes circenses con la madera como protagonista. En este mismo ciclo habrá espacio para la danza, con 'Oblivion', de la compañía de Silvia Batet, así como varias compañías de teatro.

Pop, rock, jazz y flamenco

La programación musical en el MVA se articula con dos ciclos plenamente consolidados: 'Entrance' y 'Con sello propio'. El primero está dedicado a la música pop, rock, indie, alternativa, electrónica y estilos similares dentro de la música popular. En el segundo tiene cabida la música folk, tradicional, músicas del mundo y canción de autor. En la programación destaca Irish Treble, uno de los referentes de la danza irlandesa en nuestro país, y la banda belga Aérokorda, que evocará la magia y la belleza de la tradición celta.

El 23 de octubre visitará el MVA uno de los grandes exponentes a nivel internacional de la nueva música tradicional gallega, Caamaño & Ameixeiras, dúo que resignifica la música y el baile de raíz con los sonidos más contemporáneos. Cerrará el ciclo el 22 de noviembre Acetre, uno de los grupos más veteranos y emblemáticos dentro del panorama folk de Extremadura. Su música resulta imprescindible para entender la trayectoria de la música folk en España.

El apartado sinfónico en el MVA lo pondrán la Joven Orquesta Provincial de Málaga y la Coral Santa María de la Victoria, que el domingo 23 de noviembre ofrecerán el 'Concierto de Navidad'.

La música también emprenderá una gira por la provincia en el último cuatrimestre, en estrecha colaboración con los ayuntamientos para enriquecer su programación. Las actividades son numerosas y variadas, según las necesidades de cada municipio y de acuerdo al Catálogo de Culturama. Además, la Diputación pone a disposición de los pueblos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Málaga y de la Joven Orquesta Provincial de Málaga.

El ciclo 'Nos vemos en tu peña' visitará a 32 municipios con más de 100 artistas del flamenco de las tres disciplinas

Por otra parte, la Delegación de Cultura seguirá colaborando con el Seminario de Jazz a través del 'Festival de Jazz MVA', acercando en este último cuatrimestre el último concierto a un municipio aún por definir.

En este cuatrimestre se desarrollará el programa 'Nos vemos en tu peña', en colaboración con la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga. Consta de tres ciclos: 'Baile por bandera', 'De peña en peña' y 'Málaga cantaora', y participarán más de cien artistas del cante, toque y baile, como Antonia Contreras, El Polaco, José Mijita de Jerez, Luisa Chicano, Carmen Camacho, Isabel Guerrero, Francis Bonela, Virginia Gámez, Rocío Bazán y Fátima Navarro, entre otros. En total son 40 actuaciones en 32 municipios de la provincia.

Finalmente, la Diputación celebrará el 14 de noviembre en el auditorio de la calle Ollerías el Día Internacional del Flamenco, cuyo programa se anunciará próximamente. El 16 de noviembre se cumplirá 15 años desde que el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Cine y Centro del 27

La cinta mexicana 'Miralles', de María Mauti, ha abierto el ciclo 'Documentales en el MVA', que cuenta ya con una sólida trayectoria y un público fiel, que durante los jueves llenan las filas de la sala de proyección para disfrutar de los filmes más actuales y controvertidos, muchos de ellos con un extenso currículum de festivales y premios a las espaldas y, algunos, estrenados por primera vez en España.

Las ocho proyecciones para el resto del año abarcan temáticas tan heterogéneas como interesantes: naturaleza, biografías, cine, música, educación y derechos humanos, entre otras. Todas las proyecciones tendrán lugar en el MVA (calle Ollerías) a las 20:30 horas. El acceso a la sala será libre hasta completar el aforo.

Por su parte, el Centro Cultural Generación del 27 llevará a cabo en este último cuatrimestre del año la presentación de cuatro libros por parte de sus autores: Juan José Téllez, Andrés García Cerdán, Rosa Romojaro y Álvaro Galán. Además, se ofrecerán tres nuevas conferencias sobre la imprenta Sur impartidas por José Infante, Javier La Beira y María Dolores Gutiérrez Navas, como continuación del ciclo 'Una imprenta con forma de barco. Centenario de Sur (1925-2025)'. Se celebrarán las conferencias de Lydia Rodríguez Mata sobre el poeta malagueño José María Hinojosa con motivo del centenario de la publicación de 'Poema del campo', su primer libro.

Merced a la colaboración de la Fundación José Ortega y Gasset con el Centro del 27 de Málaga, se realizará un acto de celebración de los cien años de la publicación de 'La deshumanización del arte' e 'Ideas sobre la novela' que, con el título 'Ortega y el 27', reunirá en torno a una mesa de debate a un selecto grupo de especialistas universitarios que analizará desde la literatura, la música, las artes plásticas y el teatro la diferente repercusión que entre los autores más jóvenes del momento estético tuvo el ensayo de José Ortega y Gasset.

Así mismo, se celebrarán unas jornadas dedicadas a María Victoria Atencia, tras la cesión de su legado y el de su marido Rafael León al Centro del 27 el año pasado, en las que intervendrán expertos en la obra poética de la autora malagueña.

Como viene siendo habitual desde su creación, la clausura de la XIV Festival de Poesía Irreconciliables se llevará a cabo en el MVA. Y, un año más, el Festival Eñe de Poesía vuelve a Málaga y su provincia con una intensa programación que reúne a las voces más interesantes de la literatura actual.

El ciclo 'Tecleando el misterio. Jazz & poesía bajo las estrellas' vuelve en otoño con cuatro sesiones, dos de ellas en Alhaurín de la Torre y las otras dos en Fuengirola y Benalmádena. Por último, en otoño, según es costumbre, se harán públicos los fallos de los tres premios literarios de la Generación del 27: el de poesía, el Emilio Prados -igualmente de poesía pero reservado a los autores menores de 35 años- y el María Zambrano de ensayo.

Biblioteca Cánovas del Castillo

La Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga ha preparado una agenda cultural y educativa diversa para el último cuatrimestre que busca acercar la lectura, la ciencia, el patrimonio y la creatividad a públicos de todas las edades.

En sus instalaciones de la calle Ollerías seguirán los cuentacuentos y narraciones orales para bebés, público infantil y adultos. Se contará con la participación de reconocidos narradores como Juan Gamba con 'Cuentos bufonescos' y 'Leonas'; Paula Mandarina con 'Que llueva, que llueva' y 'Salitre'; Olga López con 'Breve encuentro con doña Emilia'; y Diego Magdaleno y Elena Jiménez con 'El belén encuentado'.

La consultoría educativa, uno de los servicios más demandados y en mayor crecimiento, correrá a cargo de Jorge Álvaro Recena, mientras que de los clubes de lectura por edades se encargan Rocío Antón, Lorena Cabrera e Isabel Umbría.

Se mantienen vivos los talleres creativos de competencias digitales Proyecto CODI, de escritura (Pedro Ramos y Ana Aranda), ilustración (Omar Janaan) y aeromodelismo (Feada), además de las sesiones de juegos de mesa con Lex Ludi Malacitana y Ajedrezfacil.

Juan Galdón impartirá un proyecto fotográfico, titulado 'Málaga social y cultural', que retrata la riqueza de la vida local. El objetivo final es presentar en público un porfolio con los trabajos del taller en enero de 2026 en la sede de la Biblioteca Cánovas del Castillo.

'Málaga lectora. Tejiendo historias' es una iniciativa impulsada por la Escuela Metáfora, en colaboración con la Biblioteca. A través de talleres de escritura creativa, encuentros con escritores y la creación de una antología colectiva, este proyecto busca fomentar la lectura entre jóvenes, dar visibilidad a la mujer en la literatura e incluir las voces de jóvenes inmigrantes. Su recorrido provincial comenzará en las localidades de Istán y Coín.

Por otro lado, el ciclo 'Málaga eterna' en su sexta edición está dedicado a la difusión del patrimonio malagueño. Este año la programación incluye conferencias con temáticas tan variadas como el vino, los productos gastronómicos del cerdo ibérico malagueño, la guerra civil o la figura tan relevante como fue María Rosa de Gálvez, sin olvidar las visitas guiadas a la Catedral, Alcazaba y Museo del Vino.

El Día de la Biblioteca se celebrará el 30 de octubre con el Dúo Karma, que llega desde Cuba para ofrecer un concierto dirigido a la comunidad escolar.

En la programación se ha incluido 'Málaga negra', un encuentro anual con autores del género negro, con mesas redondas sobre cine y novela, y la grabación de podcasts en directo. Será los días 13, 14 y 15 de noviembre. A la semana siguiente se celebrará la Semana de la Ciencia con la colaboración de Mad Science. Se presentan talleres, actividades interactivas y una auténtica aventura STEM, con programas de mañana para escolares de Primaria y sesiones de tarde abiertas a todo el público.

Por su parte, Mangata Estudio Cultural coordinará los ya clásicos y bien acogidos 'Café con ciencia', en los que investigadores divulgarán sus líneas de investigación de una manera amena y sencilla. Será todos los martes de noviembre en Reviv Café.

Asimismo, se realizará una visita a un centro de investigación (pendiente de confirmación) y el 21 de noviembre, desde las 16:30 h, tendrá lugar en la sala general de la Biblioteca la Feria de la Ciencia, que este año refuerza su enfoque participativo y divulgativo, con actividades dirigidas especialmente al público familiar y escolar.

Reunirá talleres y experiencias interactivas a cargo de organizaciones de tecnología, astronomía, medio ambiente y agroecología. Entre otros participantes estarán el Museo de la Miel, el Oceanográfico, la Asociación Sirio, Educagamer, el Planetario, etcétera, así como nuevas incorporaciones aún por confirmar. Los más pequeños disfrutarán de una gymkhana científica para obtener su pasaporte de 'exploradores de la ciencia'.

Exposiciones

Las dos salas de exposiciones del MVA, 'José Nogales' y 'Denis Belgrano' abren sus puertas a cuatro exposiciones en estos últimos cuatro meses de 2025. 'Naturalezas entrópicas', de Pablo Mercado, que da forma visible al impacto invisible del Daño Cerebral Adquirido (DCA), estará abierto hasta el próximo 14 de noviembre.

Por su parte, la muestra 'Arquitecturas dibujadas' pretende mostrar una serie de ensayos gráficos que intentan acercarse mediante la imaginación creativa a los procesos de la edificación y de la urbanidad de las ciudades. Dibujos que plasman paisajes urbanos oníricos como resultado de esos acercamientos, que en el caso de José Seguí transitan hacia su realidad buscando el destino de ser construidos, y en el de Benito García tratan de imaginar la ciudad utópica como expresión plástica de su realidad.

La exposición '25 años en movimiento. Descubrir más que inventar' es una propuesta de la compañía independiente de Fernando Hurtado con motivo del cuarto de siglo de su creación y bagaje. Se trata de un breve recorrido de esta compañía, mostrando simplemente momentos, y cada momento con una larga historia detrás.

Por último, 'Ecologías de lo INperceptible', de Belén Millán, muestra un bosque, un mar y una montaña: territorios antaño prístinos, hoy atravesados por lo artificial. En ellos, el plástico deja de ser materia inerte para convertirse en un ser ontológico que recorre paisajes y cuerpos.

La sala Pacífico 54, sede central de la Diputación Provincial, presenta una exposición inclusiva cuya temática a través del Museo de los Sentidos se titula 'Las palabras perdidas', de la asociación cultural y social Bib Azahar, promovida en la rama artística por el Grupo Igneo. En este mismo lugar, la Asociación de Artistas Plásticos (APLAMA) se presenta con la exposición colectiva 'Presencias 60 - Málaga, en el corazón del arte'.

Finalmente, la artista malagueña Conchi Quesada expondrá en el Museo de Arte de la Diputación (MAD), de Antequera, entre el 4 de noviembre y el 25 de enero. 'Tradición, realismo y sentimiento' es el título de la muestra, que estará comisariada por Eduardo Nieto Cruz, historiador del Arte, con visita guiada incluida.

Mediación y formación

En el apartado de mediación, en esta ocasión no se abren convocatorias, ya que los equipos se dirigen directamente a público específico. 'Territorio incandescente II', el proyecto que se viene desarrollando con mujeres en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre, se cerrará el 21 de octubre en el MVA. Una mesa de encuentro abordará 'Las artes escénicas como herramienta de transformación social'. En otro sentido, la salud mental, el cuidado del medio ambiente y la anorexia serán tratadas en 'Deplano teatro', con tres acciones.

Vivir la experiencia del cine en familia es la propuesta de una taller de formación, 'Contigo', que será impartido por Andrés Suárez y Miguel A. Almanza. Hay 26 plazas y es imprescindible vivir esta experiencia con un familiar.

También en formación se propone un taller para generar relatos colectivos, titulado 'Lo que dicen en el parque'. Será impartido por Violeta Niebla y Cristian Alcaraz. Esta actividad formativa está dirigida a vecinos, personas curiosas, mayores, jóvenes, tímidos, jubiladas y adolescentes sin límite de edad. No hace falta experiencia previa. Hay convocadas 15 plazas.

'El teatro de La Zaranda: oficio, imagen y esencia' está enfocado a compañías de teatro, estudiantes de arte dramático o graduados, interesados en la fotografía escénica. Se trata de un acercamiento íntimo y reflexivo al universo teatral de La Zaranda, compañía clave del teatro contemporáneo español. Los docentes son Eugenio Calonge y Víctor Iglesias.