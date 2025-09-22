'Dinastía' bajo tierra

Juan Francisco Gutiérrez Málaga Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Será que uno tiene ya más años que un bosque, pero el gran estreno inaugural de la temporada en Netflix me ha dejado heladito o ... semifrío, la verdad. Resulta que 'El refugio atómico', serie de los creadores de 'La casa de papel', la más global de nuestras producciones, se ha estrenado este finde y acapara ya consumos masivos en la plataforma. El sello de Álex Pina y Esther Martínez es evidente en este estreno, donde repiten con mucho despliegue de medios elementos narrativos marca de la casa: claustrofobia, acción, melodrama, algo de comedia y un reparto coral. Entiendo que la premisa tiene un enganche molón, donde no faltan ni los peligros de una Tercera Guerra Mundial, ni efectos logradísimos, ni decorados ultra futuristas, ni guiños a la IA (esto es, la inteligencia artificial), ni un búnker de lujo donde se entierran millonarios dispuestos a salvarse de la quema. Añádanle tramas familiares y amorosas diversas (quizá demasiadas), unos flashbacks chachis donde explican la subtrama de manera muy currada y a una Miren Ibarguren espléndida en su papel de controlatodo. Hasta ahí todo casi bien. Pero ya metidos en harina el cóctel, de tan removido o de tanta especia, pierde cuerpo a los pocos sorbos, o sea capítulos. Porque el guion pega muchos bajonazos, unas veces al estilo 'Elite', también con escasa vocalización, y otras al de Quique Camoiras, con frases dignas del teatro del absurdo. Total, que aquello no logra que uno se identifique con casi nadie: ni con buenos ni con malos, ni con mayores ni con los más jóvenes, donde añoramos mucho, ay, a Úrsula Corberó. Sucede con 'El refugio atómico' lo mismo que pasaba con 'Berlín', de la misma factoría: la conexión que tuvimos con los personajes de 'La casa de papel' fue tan visceral, tan bien labrada, que toda fórmula que la imite nos resulta artificial. Lo mismo estoy quisquilloso, me dirán, pero no es fácil olvidar que uno en su adolescencia vio como a Fallon de 'Dinastía' se la llevaban en un platillo volante. Y desde aquella estupefacción hay licencias de guionistas como que no.

