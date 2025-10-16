Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Al fondo, la «escultura sonora» 'Diagrama de un recuerdo', un 'skyline' de La Habana del que cae agua. José Báez

Diana Fonseca, revelación en ARCO, expone las goteras de su Cuba natal en La Térmica

La artista habanera reflexiona sobre la libertad, el tiempo y el desarraigo en su primera gran exposición en una institución pública en España

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:22

De fondo se escucha el agua caer. Lo que es toda una novedad si entras en una exposición. Al fondo, sobre la pared blanca, se ... recorta el 'skyline' de La Habana y el inconfundible malecón a sus pies sobre los que llueve incesantemente. Pero conforme nos acercamos, descubrimos que esa línea del cielo de la capital caribeña está realizada con una tubería cromada salpicada por grifos de los que se fuga el agua. Gota a gota que, al golpear la base del paseo marítimo, se convierte en banda sonora de ese paisaje. La sensación es que estamos ante un híbrido entre instalación y fuente. «Escultura sonora», lo llama su autora, la cubana Diana Fonseca, que muestra aquí las goteras de la vida en su país natal en el estreno este jueves en La Térmica de su primera exposición en una institución pública en España, 'Entelequias', después de ser premiada en la feria ARCO con el galardón a la mejor obra de artista internacional.

