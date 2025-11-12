Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Karlos Arguiñano, cocinero y autor de 'Cocina para todos', en su huerto. Rubén Blyth
Libros-Gastronomía

«Cualquier día me cae el premio Planeta», dice Karlos Arguiñano

Rey de los telefogones y las ediciones culinarias, el popular cocinero vasco publica el recetario número doce de una serie que ha vendido ya 1,5 millones de ejemplares

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Aia (Guipúzcoa)

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:10

El último 'hijo' de Karlos Arguiñano ha pesado 2,4 kilos. Se llama 'Cocina para todos' y lleva el apellido Planeta. Tiene 700 páginas que ... encierran 560 recetas. Anticipándose a la Navidad, alumbra un nuevo recetario que arrasará en las mesas de novedades. Es un clásico de estas fechas, como el villancico de Mariah Carey que vuelva a casa como el turrón. Arguiñano (Beasain, 1948) ha presentado su nuevo 'hijolibro' en Aia, villa en la que Amaia, la menor de sus seis hijos biológicos, elabora delicioso txakolís.

«Cualquier día me cae el premio Planeta», dice Karlos Arguiñano