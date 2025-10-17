Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los hijos del escritor en el salón de la Casa Delibes. Alberto Mingueza

Delibes abre su casa a los lectores

El Museo en el Palacio Licenciado Butrón y acerca al visitante el universo doméstico del Premio Cervantes además de custodiar su archivo

Victoria M. Niño

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:02

Comenta

El día del 105 aniversario del escritor la Casa Museo Miguel Delibes ha abierto sus puertas a vecinos, lectores y turistas de Valladolid. Quince años ... después de su muerte, a su legado literario se suma un espacio para ver donde se gestaron buena parte de sus personajes, donde convivió con su familia y donde descansó de la literatura, el periodismo, la docencia o los deportes al aire libre. La Fundación Miguel Delibes, la Junta y el de Valladolid han materializado un largo anhelo en el Palacio Licenciado Butrón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  3. 3

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  7. 7 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  10. 10 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Delibes abre su casa a los lectores

Delibes abre su casa a los lectores