El cantaor Diego el Cigala, en un concierto en Pamplona el pasado año. Efe

La cultura mantiene su tendencia al alza, pero lejos de las cifras prepandemia

El 'Anuario de la SGAE' muestra la leve caída del cine y destaca que solo el sector de la música popular logra llegar a las cifras de 2019

I. Cortés / Agencias

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:54

Las consecuencias de la covid se siguen percibiendo en la industria cultural de nuestro país. Esa es, al menos, la conclusión a la que llega ... la Fundación SGAE cuando analiza los datos del 'Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 2025', que recoge las cifras del pasado año y que en realidad los respectivos sectores ya han ido desmenuzando. La radiografía es similar a la que se trazó un año antes: en todos los sectores, excepto en el cine, se observa una tendencia al alza, si bien en la mayoría de ellos las cifras aún no han alcanzado los niveles prepandemia.

