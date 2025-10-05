Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cristina Fernández Cubas en su escritorio. Iván Giménez

Libros

Cristina Fernández Cubas
«El cuento es un tirano implacable»

Con 'Lo que no se ve', la gran dama del relato rompe un largo silencio narrativo para indagar de nuevo en lo invisible

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:12

Casi una década ha tardado Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, Barcelona, 1945) en engavillar una nueva colección de cuentos. En 'Lo que no se ... ve' (Tusquets) engarza seis historias con un hilo común: el mundo invisible que tanto nos inquieta. «Soy una exploradora de misterios y conflictos al margen de cualquier moda. Me gusta navegar en aguas turbulentas», admite la narradora, una de las voces más singulares y premiadas de la literatura española.

