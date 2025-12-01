Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El creador de Tetris, en Málaga: el videojuego que nació del comunismo y conquistó a todo el mundo

Alexey Pajitnov, programador ruso que inventó el popular rompecabezas y Henk Rogers, empresario que introdujo el juego en Nintendo, protagonizarán el sábado 6 una charla organizada por OXO Museo del Videojuego

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

Si hubiera que determinar qué videojuegos es el más popular de la historia, seguramente Tetris estaría seguro entre los finalistas. El rompecabezas publicado en 1984 ... es fácil de jugar, intuitivo, apto para todas las edades y a lo largo de su existencia ha vendido millones de copias en todas las plataformas. Quien no se haya desesperado a la espera del ansiado bloque largo que tire la primera piedra...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

