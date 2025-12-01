El creador de Tetris, en Málaga: el videojuego que nació del comunismo y conquistó a todo el mundo

Si hubiera que determinar qué videojuegos es el más popular de la historia, seguramente Tetris estaría seguro entre los finalistas. El rompecabezas publicado en 1984 ... es fácil de jugar, intuitivo, apto para todas las edades y a lo largo de su existencia ha vendido millones de copias en todas las plataformas. Quien no se haya desesperado a la espera del ansiado bloque largo que tire la primera piedra...

Pues bien, si el Tetris es un juego mítico, también lo son sus creadores y su historia en general y esta próxima semana se podrá conocer de primera mano en Málaga. OXO Museo del Videojuego celebrará la primera edición de OXO Legends, una nueva cita anual que homenajea a aquellas figuras que cambiaron el mundo de los videojuegos. La primera edición se celebrará el 6 de diciembre a las 19:00h en el Auditorio Edgar Neville y se premiará a Alexey Pajitnov, creador de Tetris, que estará acompañado de Henk Rogers, presidente de The Tetris Company, que presentará en exclusiva en Málaga su libro 'The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love'.

Alexey Pajitnov es un ingeniero informático y desarrollador de videojuegos nacido en Moscú que creó Tetris en las horas muertas durante su trabajo como programador en el Centro de Computación de la Academia Soviética. En una pantalla en blanco y negro y sin entorno gráfico, todo se basabe en corchetes que simulaban ser las piezas y los primeros en probarlo fueron sus propios compañeros de trabajo, que no paraban de jugarlo. Tetris empezó a ser popular en la antigua URSS y se extendió por todos los países del bloque soviético con una velocidad pasmosa, pasando de ordenador a ordenador. Llegaron versiones del juego a versión a IBM, Commodore 64, Atari ST, Spectrum... Eso sí, todo envuelto en una auténtica batalla legal con el Estado soviético, que se consideraba dueño de los derechos del juego cuando entonces ni siquiera se tenía claro de que un videojuego pudiera tener derechos de propiedad intelectual. El mismo Mijaíl Gorbachov, presidente de la Unión Soviética, se empeñó en controlar la comercialización de Tetris y de que fuera considerado un logro del comunismo.

Cuando Tetris ya era un éxito total en el mercado de los ordenadores, apareció la figura del el neerlandés Henk Rogers, un empresario que conoció el videojuego en una feria de Las Vegas en 1988. Él fue el que viajó a Moscú con un visado de turista y negoció con el gobierno ruso e incluso con miembros de la KGB para hacerse con los derechos de Tetris para el mercado de las videoconsolas, entonces emergente. Con Atari contando que se haría con el popular videojuego, Rogers cerró un acuerdo con Nintendo. Y el Tetris se incluyó en el nuevo producto estrella que la compañía japonesa estaba a punto de lanzar al mercado: la Game Boy. La consola portátil supuso una auténtica revolución a nivel mundial, vendió cientos de millones de unidades, popularizando aún más los videojuegos y conviertiendo a Tetris en toda una cultura. ​