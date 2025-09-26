Así será el Spiderman del futuro

Una mesa a la altura de la expectación generada. El panel 'El multiverso de Spiderman', convocado en el imponente 'Hall M' de la San Diego ... Comic-Con Málaga, agotó entradas nada más aparecer en la parrilla, en minutos, incluso antes de conocerse sus ponentes definitivos. Hace pocos días se conocía que el editor en jefe de Marvel, C.B. Cebulski, deconstruría el denominado 'Spiderverso' de la mano de el ilustrador Pepe Larraz y el guionista Joe Kelly ('The Amazing Spiderman', cómic), la ilustradora Sara Pichelli ('Death of Spider-Man Fallout', cómic), el diseñador de personajes Jesús Alonso Iglesias ('Spider-Man: Across the Spider-Verse', cine) y el animador Mark Andrews ('Spiderman', cine), algunas de las mentes creativas más destacadas detrás de la figura de Peter Parker.

3.087 almas entregadas al multiverso, el legado y la narrativa visual del hombre araña, uno de los superhéroes más queridos del panorama actual, sobre todo a raíz de rejuvenecer su 'fandom' con el 'Spiderverso'. Mucho niño, mucho disfraz y mucha expectación por conocer novedades. Y vaya que si las hubo porque el jefazo, C.B. Cebulski, confirmaba que habrá 'Spiderman: Más allá del Spiderverso' que aterrizará en cines el 18 de junio de 2027, una semana antes de lo previsto, como se filtró días antes en medios especializados. Se trata del capítulo final de la trilogía animada más revolucionaria de Marvel y con más éxito de los últimos tiempos.

«No sabéis lo que está por venir con 'Mancha', llegará algo increíble» Jesús Alonso Iglesias Diseñador de personajes

Así que turno para Jesús Alonso Iglesias que capitalizó gran parte de la charla con sus diseños de personajes para un multiverso inabarcable de héroes y villanos. El ilustrador español es autor de gran parte de la estética de los personajes animados de la adaptación animada de la saga. Desde 'Spiderman 2099' a 'Spiderman Indio', que le valieron un premio Annie. Pero gran parte del interés de la charla la centró Miles Morales y la dificultad de crear una figura icónica «en la que se vieran representados los adolescentes y, sobre todo, el público afroamericano», explicaba. Una de las señas de identidad de las animaciones de Jesús Alonso Iglesias es el realismo de sus vestuarios y él dio el secreto: «Soy adicto a Pinterest, una vez que entras ya no hay salida. La gente lee prensa todas las mañana y yo desayuno con las últimas tendencias en moda».

Ampliar Pepe Larraz y Joe Kelly muestran al nuevo 'The Amazing Spiderman'

Pasaron por la batalla bocetos de villanos clásicos transformados para el viaje del héroe por el multiverso, como Kingpin, Duende Verde o el Buitre, un personaje que, confiesa Alonso Iglesias, tuvo que abandonar por un atasco creativo. Pero su cara se llenó de orgullo al llegar a Mancha ('The Spot'), el gran antihéroe de este universo creativo, porque le ha permitido desarrollar su faceta de Bellas Artes, la evolución que acaba teniendo. «No sabéis lo que está por venir, tenéis que estar muy atentos porque llegará algo increíble», y el auditorio enloqueció.

Spiderman en el espacio

'The Amazing Spiderman', un cómic que está apunto de llegar a su número 1.000, está en su momento más interesante. Peter Parker se ha desdoblado y, mientras uno sigue persiguiendo el crimen en las calles de Nueva York, el otro viaja al espacio. Sus responsables, el guionista Joe Kelly y el ilustrador Pepe Larraz, hicieron las delicias de los aficionados mostrando originales publicados y otros que revolucionaron al 'Hall M' por ser auténticos 'spoilers'. En una conversación muy animada, que denotó el buen rollo entre estos nuevos padres adoptivos de Peter Parker, fueron dando pinceladas del futuro de Spiderman hasta que mostraron el que será el futuro traje del arácnido (del que no hay fotos por política Comic-Con) que será muy próximo a la evolución del traje tecnológico que estrenara el héroe en la cinematográfica 'No Way Home'.

Con las aportaciones de dos clásicos como Mark Andrews y Sara Pichelli se cerraba 'El multiverso de Spider-Man', un panel de una hora y media que supo a poco y que demostraba que los creadores que han heredado el legado de Peter Parker tienen un gran poder en sus manos, pero tanta responsabilidad como el trepamuros, un clásico al que le queda mucho por enredar.