Pepe Larraz, Sara Pichelli, Joe Kelly, Jesús Alonso Iglesias, Mark Andrews y C.B. Cebulski

Así será el Spiderman del futuro

La San Diego Comic-Con Málaga convoca a algunas de las mentes creativas más destacadas del cómic entorno al editor jefe de Marvel, C.B. Cebulski

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:54

Una mesa a la altura de la expectación generada. El panel 'El multiverso de Spiderman', convocado en el imponente 'Hall M' de la San Diego ... Comic-Con Málaga, agotó entradas nada más aparecer en la parrilla, en minutos, incluso antes de conocerse sus ponentes definitivos. Hace pocos días se conocía que el editor en jefe de Marvel, C.B. Cebulski, deconstruría el denominado 'Spiderverso' de la mano de el ilustrador Pepe Larraz y el guionista Joe Kelly ('The Amazing Spiderman', cómic), la ilustradora Sara Pichelli ('Death of Spider-Man Fallout', cómic), el diseñador de personajes Jesús Alonso Iglesias ('Spider-Man: Across the Spider-Verse', cine) y el animador Mark Andrews ('Spiderman', cine), algunas de las mentes creativas más destacadas detrás de la figura de Peter Parker.

Así será el Spiderman del futuro