Juanma Moreno asegura que los organizadores de la San Diego Comic-Con Málaga trabajan ya en mejoras para 2026
El presidente de la Junta destaca que el impacto de la celebración «ha sido bueno»
E. Press
Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:55
El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que la organización de la San Diego Comic-Con Málaga trabaja ya para mejorar de cara ... al año próximo, ya que esta primera edición «ha superado las previsiones» de los organizadores en cuanto a asistentes. Así, ha vuelto a asegurar que «el impacto sí ha sido bueno», aunque ha lamentado las colas.
En rueda prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este miércoles en las Atarazanas de Sevilla, Moreno ha asegurado que «si mañana hiciéramos un referéndum en todos los que han participado en la Comic-Con, dirían que vuelva el año que viene» y ha apuntado que «ha habido problemas porque la primera edición siempre es la más compleja».
Ha dejado claro que la Junta no organiza la Comic-Con y ha indicado que ya se les ha dicho a los organizadores que «hay cosas que mejorar». Ha indicado que «según nos dicen, el error ha sido que ellos pensaban que, siendo la primera edición y fuera de San Diego, no iba a superar las 60.000 entradas. Y al final, con el espacio posible, se ha duplicado» esta cifra.
«Ha superado la previsión de la propia organización en algunas horas punta», ha señalado Moreno, quien ha incidido en que «ellos mismos están trabajando para el año que viene, no solo en ampliar espacios, que pueden incluso multiplicar el que hay en el Palacio de Congreso»; sino también «incluso trasladar algunos de esos espacios a la propia ciudad, de manera que cuente con más espacios y con mejor organización».
Así, aunque ha dicho que lamenta «que haya habido colas, que han sido algunas de ellas muy largas y, por tanto, incómodas, y eso no le gusta absolutamente a nadie, como cuando vas a cualquier centro de ocio», ha reiterado que «el impacto sí ha sido bueno».
Al respecto, ha indicado que la Junta colabora, al igual que el Ayuntamiento de la capital, y aporta 2.700.000 euros; «una cantidad reducida para el impacto de 50 millones de euros que ha tenido en la restauración, en la hostelería, en los taxistas, en los trabajadores».
A esto hay que sumar «la proyección de Málaga y de Andalucía, puesto que la Comic-Con San Diego, después de más de 60 años, es la primera vez que deja San Diego, Estados Unidos, como pasaron con los Latin Grammys, para venirse aquí a Andalucía, en este caso a Málaga. »Por tanto, ha sido positiva«, ha concluido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.