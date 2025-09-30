Los hoteles de Málaga superan el 94% de ocupación durante la celebración de la San Diego Comic-Con

La hotelería de Málaga ha superado el 94% de ocupación durante la celebración en la ciudad de la San Diego Comic-Con, según datos de ... la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) que ha valorado «muy positivamente» la convención, que tuvo lugar entre el 25 y el 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Asimismo, Aehcos estima que la Comic-Con de Málaga ha generado entre un 12 y un 18% más de impacto económico en los establecimientos hoteleros con respecto a las cifras habituales en estas fechas, según ha explicado este martes en un comunicado el presidente de los hoteleros malagueños, José Luque.

«Desde Aehcos estamos muy satisfechos con la repercusión en el sector de la celebración de este evento internacional en la ciudad de Málaga. Los efectos han sido muy positivos y no solo por el índice de ocupación hotelera durante los días en los que se ha desarrollado la feria, que se ha acercado al 100% en la capital, sino también por la repercusión económica», ha añadido.

Los «efectos positivos» generados por la celebración en Málaga de esta convención se han sentido en los establecimientos hoteleros de la capital malagueña y en el resto de la provincia, donde se han registrado «incrementos destacados en el número de reservas en diversos municipios», desde Estepona a Nerja pasando por Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos o Rincón de la Victoria, entre otros.

Así, desde Aehcos indican que según datos facilitados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, por la Comic-Con Málaga han pasado más de 120.000 personas procedentes de 20 países diferentes, lo que supone que las previsiones iniciales de la organización se han superado con creces puesto que se estimaba que en esta primera edición de la Comic-Con fuera de EEUU acudirían unas 60.000 personas.

Este evento se ha desarrollado en más de 80.000 metros cuadrados de superficie, entre áreas interiores y exteriores de Fycma, y ha ofertado más de 300 horas de contenidos protagonizadas por estrellas del cine como Jared Leto, Arnold Schwarzenegger, Wendoline Christie o Luke Evans que han sido las más destacadas de esta primera edición europea de la San Diego Comic-Con.