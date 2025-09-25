La dureza de ser una mujer guerrera en Star Wars, Juego de Tronos y Stranger Things

Gwendoline Christie, Brienne de Tarth en Juego de Tronos, confesó que hubo momentos en los que se sintió vulnerable durante la grabación de su personaje: « ... Cortarme el pelo, no llevar maquillaje, andar de una forma muy distinta… No pensé que se llegaría a hacer un personaje femenino así en la televisión porque queda muy lejos de las representaciones tradicionales que habíamos visto de las mujeres; es duro, no es lo que se suele ver de un personaje femenino. Pero fue todo un privilegio aferrarme a la idea y reflexionar lo que significaba para Brienne el honor». Esas fueron las palabras de la actriz durante la mesa redonda 'Mujeres guerreras', unas palabras que hicieron que la intérprete llegara a emocionarse en este encuentro de San Diego Comic-Con Málaga y el público le brindase una gran ovación. Junto a ella, otras dos grandes actrices de la escena como Dafne Keen (Star Wars) y Natalia Dyer (Stranger Things).

Las tres conocen la dureza de hacer el papel de una mujer guerrera y luchadora en la pantalla y las tres confesaron cómo fueron sus preparaciones para estos papeles. Madrileña de nacimiento, Dafne Keen saludó al público en español y se sinceró sobre su día a día en los rodajes. «Tienes que ponerte una máscara y creerte todo lo que estás diciendo, es engañar a tu cuerpo porque es muy técnico, aunque también intuitivo. Lo más difícil de Star Wars fueron los cuatro meses de entrenamiento con cuatro horas diarias de entrenamiento de espada. Pero bueno, nunca me he divertido más en mi vida que siendo asesinada», señaló con humor.

Para Natalia Dyer, el personaje de Nancy en Stranger Things también fue una preparación muy dura, sobre todo mentalmente. «Es una chica muy valiente y cualquier cosa que me ayudara a sentirse en su cuerpo y me familiarizaran con ella era lo más efectivo para prepararme el papel. Me venía bien el estiramiento o incluso el baile, cualquier cosa que me hiciera bien para estar en contacto conmigo misma… Una simple lista de reproducción con música que me trasladara a la mentalidad necesaria», apuntó la actriz.

Muchas horas de rodaje con una transformación radical para asumir el papel de mujeres guerreras provocan que la realidad quede algo difuminada: «Intento no llevarme el trabajo a casa porque me sumerjo mucho en los personajes y hago la adaptación de una forma muy profunda. Se trata de encontrar la separación del personaje y muchas veces cuando llego a casa me cuesta… Hay que dejarlo ir porque sino es agotador y estresante después de 18 horas en el set de grabación», confesó Dafne Keen.

«Un guerrero supera los obstáculos y lucha duro para superarlo. Eso intento hacer yo… Depende del personaje, pero leo el guion varias veces hasta que me harto y me vuelvo a entusiasmar. La fortaleza mental, muchas veces, la finjo», aseguró Gwendoline Christie durante la mesa redonda, que terminó con algunas preguntas de un público entusiasmado en la gran sala 'Hall M' que se ha preparado en el Palacio de Ferias y Congresos para la San Diego Comic-Con Málaga.