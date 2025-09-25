Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La mesa redonda 'Mujeres guerreras', en la San Diego Comic-Con Málaga. Alejandro Martínez Vélez

La dureza de ser una mujer guerrera en Star Wars, Juego de Tronos y Stranger Things

Las actrices Dafne Keen, Natalia Dyer y Gwendoline Christie confiesan la dificultad de los entrenamientos físicos y mentales para sus papeles: «No es lo tradicional del personaje femenino»

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:28

Gwendoline Christie, Brienne de Tarth en Juego de Tronos, confesó que hubo momentos en los que se sintió vulnerable durante la grabación de su personaje: « ... Cortarme el pelo, no llevar maquillaje, andar de una forma muy distinta… No pensé que se llegaría a hacer un personaje femenino así en la televisión porque queda muy lejos de las representaciones tradicionales que habíamos visto de las mujeres; es duro, no es lo que se suele ver de un personaje femenino. Pero fue todo un privilegio aferrarme a la idea y reflexionar lo que significaba para Brienne el honor». Esas fueron las palabras de la actriz durante la mesa redonda 'Mujeres guerreras', unas palabras que hicieron que la intérprete llegara a emocionarse en este encuentro de San Diego Comic-Con Málaga y el público le brindase una gran ovación. Junto a ella, otras dos grandes actrices de la escena como Dafne Keen (Star Wars) y Natalia Dyer (Stranger Things).

