Confusión con las entradas infantiles en la San Diego Comic-Con Málaga

San Diego Comic-Con Málaga promete ser un gran polo de atracción para aficionados al comic, las series, el cine y la cultura pop en ... general, pero sin duda también es un planazo para las familias. La oferta que se ha hecho para adultos acompañados de menores ha sido muy atractiva económicamente: 50 euros por la entrada del adulto, que puede llevar hasta cinco niños añadidos de forma totalmente gratuita. Pero la fórmula está suponiendo un quebradero de cabeza para aquellos que no rellenaron los datos de los menores que les acompañaban en la web de la ticketera. De facto se han quedado sin entrada para ellos.

En muchos grupos de Whatsapp, en redes sociales, algunos progenitores expresan su frustración porque, al ir a recoger su pulsera de entrada, encuentran que sus hijos se han quedado sin ella porque no los inscribieron de inicio. Una vez adquirida la entrada, no se puede hacer añadido alguno ni reclamación en los puntos de recogida. Mucho menos en el arco de entrada, cuando todo comience. Así, se han quedado de piedra a la hora de recoger su pulsera. Según confirman desde la organización de SDCCM a SUR, si esta es la situación, los menores se habrán quedado definitivamente sin su pase. Y eso que, desde que se abrió la primera venta de entradas, todo estaba claro en la web de Vivatickets: Un adulto podía sumar hasta 5 menores de 13 años, con nombres y apellidos y un DNI (si no tenían documento propio, al menos el del padre o tutor).

Importante también es que, a la hora de acudir a cualquiera de los puntos de retirada de acreditaciones (Vialia, aeropuerto, Correos, Cosentino City o el propio Fycma), se debe entregar un documento de autorización y acceso a SDCCM por cada uno de los menores, ya sea el padre, madre o tutor del menor. Está disponible en la propia web del evento. Lo mismo ocurre con los menores entre los 14 y los 18 años, ellos sí que pagan el pase de 50 euros diarios, pero siempre deberán acudir acompañados por un adulto con firma de documento legal mediante. Por cierto que los días más familiares, sábado y domingo, ya han colgado definitivamente el cartel de 'sold out' a 24 horas de que todo comience.