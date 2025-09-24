Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Punto de recogida de entradas en Vialia Málaga. Migue Fernández

Confusión con las entradas infantiles en la San Diego Comic-Con Málaga

Los menores de 13 años entran gratis, aunque deberán haber sido inscritos durante la compra de la entrada del adulto

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:56

San Diego Comic-Con Málaga promete ser un gran polo de atracción para aficionados al comic, las series, el cine y la cultura pop en ... general, pero sin duda también es un planazo para las familias. La oferta que se ha hecho para adultos acompañados de menores ha sido muy atractiva económicamente: 50 euros por la entrada del adulto, que puede llevar hasta cinco niños añadidos de forma totalmente gratuita. Pero la fórmula está suponiendo un quebradero de cabeza para aquellos que no rellenaron los datos de los menores que les acompañaban en la web de la ticketera. De facto se han quedado sin entrada para ellos.

