Artículos de la San Diego Comic-Con Málaga 2025 a la venta en Ebay. SUR

Camisetas a 150 euros y Funkos por más de 400: la Comic-Con dispara la reventa en Wallapop y Ebay

Decenas de anuncios inundan las plataformas de segunda mano con productos incluso gratuitos cuya venta está prohibida

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:39

Desde la famosa bolsa-mochila promocional que regalaban con la entrada a pegatinas, gorras, libretas, bolígrafos, funkos e incluso folletos. Antes incluso de la clausura ... de la San Diego Comic-Con Málaga 2025, los portales de segunda mano comenzaron a inundarse con objetos en reventa pese a que muchos llevan impreso el aviso de que está prohibida su venta: «Artículo promocional. Prohibida su venta».

