Camisetas a 150 euros y Funkos por más de 400: la Comic-Con dispara la reventa en Wallapop y Ebay

Desde la famosa bolsa-mochila promocional que regalaban con la entrada a pegatinas, gorras, libretas, bolígrafos, funkos e incluso folletos. Antes incluso de la clausura ... de la San Diego Comic-Con Málaga 2025, los portales de segunda mano comenzaron a inundarse con objetos en reventa pese a que muchos llevan impreso el aviso de que está prohibida su venta: «Artículo promocional. Prohibida su venta».

La fiebre de los funko pops oficiales, que se vendieron como edición limitada a 22 euros y apenas unas horas después de su lanzamiento ya aparecían en plataformas como Ebay o Wallapop por más de 200 euros, se extiende ahora a cualquier objeto que lleve el sello Comic-Con. Pegatinas a doce euros, bolsas-mochila a veinte (sí, de esas que la gente hasta tiraba), muestras de cómics a treinta y cinco o libreta y bolígrafo a sesenta euros. Todo lo que ayer era gratis hoy cotiza su peso en oro. Algunos objetos publicados el domingo por la noche ya no están disponibles, otros ya tienen el cartel de reservado y otro buen tanto acumula un puñado de personas que han guardado el objeto, mostrando su interés.

Los liga platino

A la hora de vender los productos gratuitos hay distintas ligas. Están los de segunda, aquellos que se dieron cuenta de que la olvidada pegatina que se había quedado en el bolsillo del pantalón ahora podría llegar a valer más que la propia prenda, y luego están los que luchan en primera división, quienes arrasaban con lo gratuito con premeditación para crear lotes de merchandising con cualquier panfleto, pegatina o bolígrafo disponibles.

Así, podemos ver un lote de merchandising compuesto por un par de pines, una mochila de cuerda, una gorra, una pegatina y la pulsera cortada del evento al precio de cien euros. Los hay más equipados, pero también bastante más caros. Otro usuario de Wallapop vende dos bolsas mochila, un póster de Apex Predator, una gorra, una pegatina y, de nuevo, un par de pulseras, aunque esta vez sin cortar (conocido es el truco de usar jabón o aceite para quitarse la pulsera sin necesidad de pegar el tijeretazo). ¿Su precio? Si visitaste el evento ayer podrías haberlo conseguido todo por la módica cifra de cero euros. Hoy tendrás que rascarte un poco el bolsillo: 200 euros.

Además de los funko pops, otros artículos de pago disponibles en la Comic-Con Málaga han disparado su precio una vez finalizado el evento. En Ebay podemos ver, entre muchos artículos, un póster de la San Diego-Comic-Con Málaga 2025 de David Rubin a 400 euros o una camiseta de la tienda oficial a 150 euros.

La bolsa del Welcome Pack, la gran protagonista

Si has visitado la San Diego Comic-Con Málaga 2025 has visto la famosa bolsa mochila que podías recoger de manera gratuita en algunos stands. Y si no la has visitado, probablemente también la hayas visto, porque durante cuatro días, inundaron los barrios cercanos al Palacio de Ferias y Congresos. Una bolsa que se ha convertido en el símbolo perfecto del impacto que ha tenido el evento en la ciudad, no sólo por la enorme cantidad de personas que podías encontrarte con una a las espaldas, sino también por los precios que llegan a alcanzar en el mercado de segunda mano: hasta sesenta euros por un artículo que, durante el evento, era gratuito y algunos incluso llegaron a olvidar.