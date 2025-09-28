Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Salas

Bayona recibe el premio 'Epic Vision' en la Comic-Con: «Es súper especial porque viene de los fans»

EP

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:59

Juan Antonio Bayona ha recibido el galardón 'Epic Vision' de la San Diego Comic-Con de Málaga de la mano del director del Festival de ... Sitges, Ángel Sala. «Este premio me lo tomo como algo súper especial porque realmente viene de vosotros», ha agradecido el cineasta a los 3.000 fans en el 'Hall M'.

