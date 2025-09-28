Bayona recibe el premio 'Epic Vision' en la Comic-Con: «Es súper especial porque viene de los fans»

Juan Antonio Bayona ha recibido el galardón 'Epic Vision' de la San Diego Comic-Con de Málaga de la mano del director del Festival de ... Sitges, Ángel Sala. «Este premio me lo tomo como algo súper especial porque realmente viene de vosotros», ha agradecido el cineasta a los 3.000 fans en el 'Hall M'.

El evento, que también ha contado con la presencia de Álex de la Iglesia, ha cerrado la programación del auditorio más grande de la convención en un día que ha comenzado con la 'masterclass' de Arnold Schwarzenegger, 'Premio de Honor' de la SDCC de Málaga. En el encuentro, entre aplausos de los 'fans', Bayona ha puesto en valor la popularidad que ha ganado el cine fantástico en los últimos años.

En este sentido, ha recordado sus primeras visitas a Sitges «con 14 ó 15 años», donde el famoso festival de fantasía y terror era «algo más o menos marginal». «Ahora, un evento como (la Comic-Con) o Sitges son lo que está marcando la tendencia de lo que se va a estrenar en salas», ha celebrado el cineasta.

A lo largo de la charla con Salas, Bayona ha recordado entre otras cuestiones sus inicios --por ejemplo, como en el propio Sitges conoció a Guillermo del Toro, que se ofreció a producir su ópera prima, 'El Orfanato', así como su paso a proyectos internacionales. En este sentido, ha rememorado cómo rechazó «muchos de los proyectos» que le proponían desde Hollywood tras 'El Orfanato', como «una de 'Crepúsculo' u otra de 'The Hunger Games», ya que «quería mantener la libertad creativa».

Sin embargo, la idea de hacer una película 'al otro lado del charco' «le atraía». Su «pasaporte» -según lo ha definido él- fue 'Penny Dreadful', serie de terror de 2014 donde rodó un par de capítulos. «Fue como hacer una película dentro del sistema americano sin tener la responsabilidad de la autoría, que en este caso recaía en el creador de la serie, John Logan», ha explicado.

A su vez, también ha enumerado algunos de sus proyectos actuales como por ejemplo 'Vieja loca', en la que ejerce como productor. La cinta, dirigida por Martín Mauregui, se estrena el próximo 10 de octubre. Sin embargo, el estreno en sí será el día de antes en el Festival de Sitges. En este sentido, el director ha comentado que «llevará Sitges a toda España». Para ello, conectará en directo con el festival desde cines por toda la Península para que el público pueda disfrutar de la cinta como si fuera un asistente más del festival catalán.