CM Málaga vuelve en 2026 con un formato bienal

CM Málaga volverá a celebrarse en 2026 con un nuevo formato bienal. Se desarrollará los próximos días 22 y 23 de junio y volverá ser ... punto de encuentro de cultura y tecnología para impulsar el presente y el futuro.

CM Málaga Culture & Museums International Tech Forum es el foro internacional que conecta a museos, centros culturales, patrimonio, empresas tecnológicas, startups e instituciones para imaginar el futuro del sector cultural desde la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad. Una comunidad global se da cita cada dos años en Málaga para descubrir soluciones innovadoras, activar oportunidades reales de negocio y compartir una visión transformadora del papel de la cultura en la sociedad.

El evento, organizado por Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) junto con diario SUR y la Junta de Andalucía, da un salto cualitativo con su nuevo formato bienal ofreciendo una propuesta expositiva de mayor envergadura y «consolidando a Málaga como la sede del gran encuentro global sobre cultura y tecnología».

Ampliar Cartel anunciador de la edición en 2026.

En la última edición, celebrada en 2024, el foro reunió a 1.200 profesionales, más de cien expertos y 16 países representados y contó con un centenar de expositores en el Palacio de Ferias. Participaron además más de 50 museos y entidades culturales así como más de 200 empresas.