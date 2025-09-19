CM Málaga vuelve en 2026 con un formato bienal
El foro de encuentro de cultura y tecnología se celebrará el 22 y 23 de junio en el Palacio de Ferias
SUR
Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:04
CM Málaga volverá a celebrarse en 2026 con un nuevo formato bienal. Se desarrollará los próximos días 22 y 23 de junio y volverá ser ... punto de encuentro de cultura y tecnología para impulsar el presente y el futuro.
CM Málaga Culture & Museums International Tech Forum es el foro internacional que conecta a museos, centros culturales, patrimonio, empresas tecnológicas, startups e instituciones para imaginar el futuro del sector cultural desde la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad. Una comunidad global se da cita cada dos años en Málaga para descubrir soluciones innovadoras, activar oportunidades reales de negocio y compartir una visión transformadora del papel de la cultura en la sociedad.
El evento, organizado por Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) junto con diario SUR y la Junta de Andalucía, da un salto cualitativo con su nuevo formato bienal ofreciendo una propuesta expositiva de mayor envergadura y «consolidando a Málaga como la sede del gran encuentro global sobre cultura y tecnología».
En la última edición, celebrada en 2024, el foro reunió a 1.200 profesionales, más de cien expertos y 16 países representados y contó con un centenar de expositores en el Palacio de Ferias. Participaron además más de 50 museos y entidades culturales así como más de 200 empresas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.