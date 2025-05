Tras el verano: sinopsis, tráiler, reparto y todo lo que necesitas saber

José María Marín Viernes, 16 de mayo 2025, 13:01 Comenta Compartir

Título: Tras el verano

Año: 2025

País: España

Duración: 94 Minutos (1 hora 34 min)

Género: Drama

Tema: Maternidad

Estudios: AIE

Distribuidora: Alfa Pictures

Calificación: +7

Nota: 3 estrellas

Sinopsis: Paula, Raúl y Dani podrían ser una familia como cualquier otra. Comparten casa, desayunos apurados, celebraciones y despedidas en la puerta del colegio. Se cuidan, se acompañan, se quieren. Pero hay un matiz que lo cambia todo: Dani no es hijo biológico de Paula. Y eso, para la ley, significa que su vínculo no existe. Cuando una circunstancia inesperada pone en peligro su estabilidad, Paula se enfrenta a un sistema que no la reconoce como madre, obligada a demostrar que el amor y el cuidado valen más que la sangre. Una historia profundamente humana sobre maternidades no reconocidas, familias invisibles y la lucha por el derecho a ser lo que ya se es.

Director: Yolanda Centeno

Guión: Yolanda Centeno, Jesús Luque

Reparto principal: Alexandra Jiménez (Paula), Juan Diego Botto (Raúl), Álex Infantes (Dani), Alejandro López, Ruth Gabriel

Cine