«Sin cobertura» Cuidado con lo que deseas… podrías acabar en la Edad Media
Descubre todo sobre la película «Sin cobertura». Te contamos la sinopsis, te mostramos el tráiler y te presentamos al reparto. ¡No te la pierdas!
Viernes, 22 de agosto 2025, 15:00
-
Título: Sin cobertura
-
Año: 2025
-
País: España
-
Duración: 94 Minutos (1 hora 34 min)
-
Género: Comedia
-
Estudios: Sony Pictures
-
Distribuidora: Sony Pictures
-
Calificación: TP
Sinopsis: Rita está cansada de ser invisible para sus padres y hermanos, siempre enganchados al móvil. Durante una visita al pueblo de su abuela, ... una enigmática pitonisa le concede un deseo imposible: que los teléfonos desaparezcan. Y el milagro ocurre' aunque no como ella esperaba. Una espesa niebla envuelve a la familia y, de repente, se despiertan en plena Edad Media, en un pueblo feudal durante la Reconquista. Sin tecnología, rodeados de caballeros y campesinos, Rita y los suyos deberán aprender a sobrevivir y encontrar la manera de regresar a su tiempo antes de quedar atrapados para siempre en el pasado.
Director: Mar Olid
Guión: Olatz Arroyo
Reparto principal: Alexandra Jiménez, Ernesto Sevilla, Luna Fulgencio, Amaia Miranda, Aimar Miranda, Luis Callejo, Pepe Viyuela, Salva Reina, Carmen Ruiz, Joaquín Reyes
