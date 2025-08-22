Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«Sin cobertura» Cuidado con lo que deseas… podrías acabar en la Edad Media

Descubre todo sobre la película «Sin cobertura». Te contamos la sinopsis, te mostramos el tráiler y te presentamos al reparto. ¡No te la pierdas!

José María Marín

José María Marín

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:00

  • Título: Sin cobertura

  • Año: 2025

  • País: España

  • Duración: 94 Minutos (1 hora 34 min)

  • Género: Comedia

  • Estudios: Sony Pictures

  • Distribuidora: Sony Pictures

  • Calificación: TP

Sinopsis: Rita está cansada de ser invisible para sus padres y hermanos, siempre enganchados al móvil. Durante una visita al pueblo de su abuela, ... una enigmática pitonisa le concede un deseo imposible: que los teléfonos desaparezcan. Y el milagro ocurre' aunque no como ella esperaba. Una espesa niebla envuelve a la familia y, de repente, se despiertan en plena Edad Media, en un pueblo feudal durante la Reconquista. Sin tecnología, rodeados de caballeros y campesinos, Rita y los suyos deberán aprender a sobrevivir y encontrar la manera de regresar a su tiempo antes de quedar atrapados para siempre en el pasado.

