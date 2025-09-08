Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Remi Fernández Campoy, en primer plano, en el rodaje en su casa del documental 'Hijos de Torremolinos'. Salvador Salas

El rock que revolucionó la Costa del Sol de los 60: Los Beatles y los Rolling que trajeron los guiris

El documental 'Nietos de Torremolinos', debut en la dirección del periodista Manolo Bellido, rescata la pionera banda sonora de los años 60

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:23

El relato de aquel Torremolinos de días de vino y rosas no estaba completo. Se ha contado la transformación del pueblo pesquero en un paraíso ... turístico, las jábegas que convivieron con las tumbonas para abrasar y abrazar vuelta y vuelta a las suecas en bikini, las fiestas que nunca apagaban la luz y esa libertad sexual inédita en España de la que disfrutaban heteros, gays y lesbianas. Lo que pasaba en Torremolinos, se quedaba en Torremolinos. Pero faltaba un capítulo importante todavía pendiente: la banda sonora de aquellas juergas, con sus grupos y garitos. El periodista Manolo Bellido se ha propuesto quitarle el polvo al tocadiscos y recuperar aquellas canciones de unos desconocidos Beatles y Rolling que llegaron con los guiris. Pero esta vez no lo hará para un reportaje de televisión sino para su debut como director de cine con el documental 'Nietos de Torremolinos', que parafrasea la novela del escritor norteamericano James A. Michener que inmortalizó el mito de la Costa del Sol de los 60.

