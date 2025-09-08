El rock que revolucionó la Costa del Sol de los 60: Los Beatles y los Rolling que trajeron los guiris

El relato de aquel Torremolinos de días de vino y rosas no estaba completo. Se ha contado la transformación del pueblo pesquero en un paraíso ... turístico, las jábegas que convivieron con las tumbonas para abrasar y abrazar vuelta y vuelta a las suecas en bikini, las fiestas que nunca apagaban la luz y esa libertad sexual inédita en España de la que disfrutaban heteros, gays y lesbianas. Lo que pasaba en Torremolinos, se quedaba en Torremolinos. Pero faltaba un capítulo importante todavía pendiente: la banda sonora de aquellas juergas, con sus grupos y garitos. El periodista Manolo Bellido se ha propuesto quitarle el polvo al tocadiscos y recuperar aquellas canciones de unos desconocidos Beatles y Rolling que llegaron con los guiris. Pero esta vez no lo hará para un reportaje de televisión sino para su debut como director de cine con el documental 'Nietos de Torremolinos', que parafrasea la novela del escritor norteamericano James A. Michener que inmortalizó el mito de la Costa del Sol de los 60.

John Lennon, en los sesenta, en el Aeropuerto de Málaga. Eugenio Griñán

«Se ha hablado mucho del emblema del hotel Pez Espada o del Pasaje Begoña, pero la música y la contracultura de aquella época está sin tocar», explica el periodista que, recién jubilado de Canal Sur, ya se encuentra en pleno rodaje después de décadas con este proyecto resonando en los altavoces de su cabeza. Incluso antes de dedicarse a la información y conocer vis a vis a muchos de los protagonistas de aquella década prodigiosa, ya sabía del mito malagueño. «Soy de Montilla y mi padre me contó que alguna vez se escapó aquí en los 60... en mi pueblo, Torremolinos era un lugar de perdición», cuenta el director debutante.

El documental se propone revivir la legendaria vida nocturna, comenzando por sus locales, clubes, salas de fiestas, bares, discotecas y tugurios. Desde míticas pistas de baile, como Tiffany's o Barbarella, a s ViP Club, Pedro's o el Top Ten, en el que había actuaciones en directo cada noche. «Pero a la vez quiero realizar un retrato humano de sus protagonistas, aquellos jóvenes que quisieron cambiar el mundo y divertirse tocando sus canciones favoritas», apostilla el ideólogo de 'Nietos de Torremolinos'.

Ampliar Claqueta de rodaje del documental 'Nietos de Torremolinos', durante la filmación. José Doblas

La visita de SUR al rodaje que arrancó el pasado lunes confirma ese toque humano que busca el documental. El equipo de 'Nietos de Torremolinos' ha tomado la casa torremolinense de Remi Fernández Campoy, la propietaria de discos Misol para rescatar la historia grande y pequeña de este templo del vinilo en la calle San Miguel. Desde 1963, una parada ineludible para todo el que quisiese estar a la última. «Cuando abrimos, la canción de moda era 'Cuando calienta el sol', pero pronto empezó a venir gente de toda Andalucía, muchos de ellos bohemios y artistas, porque importábamos música y vendíamos discos de Los Beatles y Los Rolling», cuenta esta melómana que, sin preguntarle, rescata la eterna disputa rockera: «Yo soy más de los Stone».

Los cuernos de los Rolling

Las palabras a cámara de Remi le sirven a Manolo Bellido para señalar que aquí las cosas eran distintas. «A diferencia de grandes capitales cómo Madrid, Zaragoza y Sevilla donde el rock n roll entró por las bases americanas, en la Costa del Sol no llegó por las milicias, sino por los turistas… fue todo más civilizado y natural», cuenta con una sonrisa por ese pellizco final. «Además, había tiendas de moda que no se podían encontrar en la Gran Vía y sonaban discos que aún no se habían editado en España, por lo que la gente venía aquí a comprar ropa y música», relata el director, que retratará la aparición de grupos locales, como Los Iberos, Los Gritos, Los Buitres y Los Ángeles, y esa atmósfera internacional tan propia de la Costa del Sol gracias a la colonia de extranjeros.

Ampliar Brian Jones (centro), con Rafael Olaegui (izquierda), del grupo Los Soñadores, en la puerta del Top Ten, en el Pasaje Pizarro de Torremolinos. Archivo R. Olaegui

«El mismo John Lennon, cuando se plantea sus vacaciones después de su primer éxito, se viene a Torremolinos con su manager, Brian Epstein», recuerda el periodista y director novel. Aquello fue en 1963, el mismo año que se podían comprar sus discos de importación en Misol. El documental retratará esa influencia extranjera que se mezclaba hasta tal punto con el carácter malagueño que muchos de aquellos foráneos, también músicos legendarios, repetían verano tras verano o acababan por quedarse sine die a pie de playa. Ahí están los cuernos de los Rolling, con Keith Richards robándole la novia a su compañero de banda Brian Jones; o las mudanzas al sur de Mike Vernon, productor de David Bowie y Eric Clapton, y Rick Parfitt, guitarrista de Status Quo.

Ampliar Manolo Bellido, Remi Fernández Campoy y Sigfrid Monleón, durante el rodaje de 'Nietos de Torremolinos'. Salvador Salas

Con el apoyo de Canal Sur, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos, el rodaje continúará las próximas semanas en Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz y Madrid, donde los protagonistas de la época rescatarán esta historia todavía por ver y escuchar en pantalla. Un documental para el que Manolo Bellido se confiesa un principiante, por lo que se ha rodeado de un equipo que suena bien: el cineasta Sigfrid Monleon, el director de fotografía César Hernando, el productor Antonio Hens y el cantante Javier Ojeda, líder de Danza Invisible y autor del libro 'Una historia del pop malagueño 1960-2009'. «Yo solo soy un ayudante», tercia este último, dejando todo el mérito del filme a Bellido. Un proyecto en el que el músico se ha enrolado por la misma razón por la que escribió su volumen popero. «Los malagueños tenemos mala memoria con respecto a nuestros mayores y aquella música hay que reivindicarla».