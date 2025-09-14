Parte del equipo malagueño de 'Te estoy amando locamente' se reencuentra en otra película

No es la primera vez que estos tres malagueños trabajan juntos. Carmen Garrido, La Dani y Alejandro Marín lo hicieron por primera vez en 2023 ... en 'Te estoy amando locamente', ópera prima del propio Marín. El trío debutaba en un proyecto para la gran pantalla, Carmen como productora y coguionista, Alejandro como director novel y La Dani como actor. Aquel trabajo les valió para recibir cuatro nominaciones a los Premios Goya, incluyendo actor revelación, dirección novel y guion original.

Han pasado dos años y ahora vuelven a encontrarse. Forman parte del equipo que ha sacado adelante 'Jone, a veces', el primer largometraje de la bilbaína Sara Fantova. La película narra la historia de Jone, una adolescente que se enamora por primera vez durante la Semana Grande de Bilbao mientras lidia con su padre enfermo de parkinson. «Habla de lo que somos, de cómo vivimos la cotidianidad, de las primeras veces, de la vida y la muerte», reconoce Carmen Garrido.

Producción made in Málaga

La ESAC, Amania Films y La Juventud, de la que Garrido es miembro, han logrado que el proyecto vea la luz después de más de dos años. «Lo más difícil de la producción es la aniquilación de ciertos puntos creativos, de suprimir partes del guion que quedan sin rodar o incluso secuencias ya rodadas», señala Carmen, que con 'Jone, a veces' firma su tercera producción ejecutiva después de la ya mencionada 'Te estoy amando locamente' y 'Salve María' (Mar Coll, 2024). De estos largometrajes ha aprendido que «lo más importante es entender la película que el director o directora quiere hacer, la mirada que quiere transmitir. Tengo que darles seguridad. No sirve de nada ser una productora muy experimentada y no saber qué y cómo se quiere contar la historia».

Carmen reconoce que una de las ventajas de las producciones independientes es que permiten trabajar en círculos reducidos, entre amigos. La amistad con Sara Fantova, de hecho, es lo que ha provocado que el director malagueño Alejandro Marín se haya sumado al proyecto como atrezzista. «Ale ha trabajado desde un lugar intuitivo y artístico, demostrando su talento y su sensibilidad», añade Garrido.

La música de La Dani vuelve dos años después

También el buen rollo con Fantova, con la que coincidió en el rodaje de 'Te estoy amando locamente', donde trabajaba como script, ha hecho que La Dani, actor y peluquero, haya vuelto a sacar un tema musical propio después de dos años. «Sara me ayudó mucho en la película y fue una de las personas a las que le dediqué el Forqué», reconoce el malagueño, que ha compuesto '2011', una canción original incluida en la banda sonora del largometraje que viene a hablar de la juventud, de las amigas y del amor de verano. «Producirlo no fue fácil porque trabajé con tres productores diferentes. Empecé con May Diremay pero se mudó a Barcelona y tuve que terminar el trabajo en Granada con Leo y Luis Marín».

Buenas críticas y un primer premio

El largometraje cosechó buenas críticas en el pasado Festival de Málaga, donde logró una mención especial del jurado a la dirección. Además, hace apenas un mes obtuvo el galardón a mejor película del Atlántida Film Fest celebrado en Mallorca. Ahora participará en una sección paralela del Festival de San Sebastián, donde espera conquistar al público y la crítica. La película, hecha «por amor al arte y a Sara», como reconoce Carmen Garrido, se estrenó este viernes 12 de septiembre en salas.