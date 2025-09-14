Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La malagueña Carmen Garrido, productora ejecutiva, durante el rodaje de 'Jone, a veces' Asier Corera

Parte del equipo malagueño de 'Te estoy amando locamente' se reencuentra en otra película

Carmen Garrido, La Dani y Alejandro Marín participan en 'Jone, a veces', la ópera prima de Sara Fantova

Dani Maldonado

Dani Maldonado

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:33

No es la primera vez que estos tres malagueños trabajan juntos. Carmen Garrido, La Dani y Alejandro Marín lo hicieron por primera vez en 2023 ... en 'Te estoy amando locamente', ópera prima del propio Marín. El trío debutaba en un proyecto para la gran pantalla, Carmen como productora y coguionista, Alejandro como director novel y La Dani como actor. Aquel trabajo les valió para recibir cuatro nominaciones a los Premios Goya, incluyendo actor revelación, dirección novel y guion original.

