Las obras de arte de la edad de oro del cine, en una exposición

El cine de la edad de oro dejó títulos que ya forman parte de la historia de la industria como clásicos, y si nos referimos a sus carteles de aquellos años, son joyas cuyo valor se antoja incalculable. La exposición 'Rita Hayworth y la edad de oro' pretende mostrar un recorrido por estas grandes obras gracias a la colección del actor malagueño Lucio Romero, y está enmarcada en la séptima edición del festival de la Edad de Oro del cine de Málaga. El actor, reconocido tanto en cine como en teatro, es catalogado como coleccionista de carteles de cine español, pero él asegura que no es cierto. «Soy coleccionista de cine universal, y de lo que más tengo es de la edad de oro. Dentro de mis 4.000 obras tengo una pequeña parcela de cine español», afirmó.

La inquietud de Romero por coleccionar carteles le nació de pequeño, cuando le gustaba dibujar y recoger los póster de las películas del momento. Más adelante, cuando comenzó a ir a los cines y a los teatros ya como actor, fue pidiendo los carteles que almacenaban de las obras que en ese momento salían a escena. «Yo he hecho una labor cultural sin darme cuenta, salvando carteles de aquella época durante más de 40 años cuando en los teatros los quemaban para encender la calefacción», declaró el actor. «Yo lo he invertido todo en carteles, los 4.000 ejemplares que tengo son todo mi patrimonio, la mayoría son joyas y es una pena que estén guardados», aseguró.

Dentro de las muchas estrellas que tiene Lucio, Rita Hayworth es una de ellas, y tras mucha insistencia y gracias a la ayuda de Juan Antonio Vigar, director del Festival del Cine de Málaga en español, y a la Sociedad Económica de Amigos del País, donde está situada la exposición, se ha podido llevar a cabo con muchas de las obras de la actriz neoyorquina. «En un principio nos permitieron 15 carteles, y pudimos ampliar a 25. Solo ha faltado una vitrina para exponer fotografías y objetos de sus inicios, pero en general estoy muy contento», aseguró Romero. El actor ha preparado la exposición compaginándola con un rodaje en Madrid, durará hasta día 28 de septiembre y los asistentes podrán disfrutar de diferentes charlas que dará el malagueño sobre cada cartel, afirmando que procura hacer un espectáculo de cada uno.

«Estoy muy feliz de que aún en Málaga haya mucha gente importante que me quiere y me tenga en consideración, me encanta que los jóvenes me digan maestro», dijo el actor cuyos maestros fueron figuras ilustres del cine como Fernando Fernán Gómez o Alfredo Landa. La exposición estará abierta de lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas, y los sábados en horario de mañana, y se divide en dos salas, la primera dedicada a Rita Hayworth y la segunda a la colección de la edad de oro del cine en Hollywood. Con respecto a la primera, en los carteles se muestra una cara de Rita que no se conoce, con películas inéditas, así como algunos de sus grandes éxitos como 'Mi Chica Favorita' o 'Gilda'. La exposición muestra además carteles en diferentes versiones, tanto de España como de otros países, los cuales gustan más al autor, y hacen un recorrido de los grandes largometrajes de la actriz desde su mejor momento hasta el final de su carrera.

«Lo que aquí se muestra es solo un pequeño resumen de la vida de Rita. Para ponerlo todo necesitaría una nave gigante o tener un museo», asegura Romero, que tiene como gran sueño tener un museo, que lleva pidiendo más de 20 años, donde poder ceder sus más de 4.000 obras y que así la gente pueda disfrutar de ellas. Además, suele encargarse de restaurar aquellos carteles que están en mal estado, con fotografías y otros añadidos que enriquecen los carteles y ocultan los desperfectos. Esta primera exposición finaliza con un collage realizado por el mismo actor con imágenes de los grandes éxitos de la reconocida actriz.

En la segunda sala, se pueden encontrar carteles de distintos títulos de la edad de oro del cine en Hollywood. En ella, se observa una pequeña selección que el actor ha elegido para mostrar, con famosos largometrajes como 'Contrabando en Málaga', 'Los Hermanos Marx', 'El Chico' de Chaplin, 'El Gordo y el Flaco' o 'Rebelde sin Causa', entre otros. En esta ocasión también se muestran carteles tanto de versiones españolas como extranjeras de películas que remueven la memoria sentimental tanto del actor como de los visitantes más cinéfilos. «Esto es una pequeña muestra de la época dorada. Los muy cinéfilos, cuando vengan, me dirán más cosas de los que faltan que de los que hay, pero en general será una maravilla para los visitantes que vengan a disfrutar de mis carteles», afirmó el malagueño.