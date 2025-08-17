Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Terence Stamp AFP

Muere Terence Stamp, actor de 'Superman', a los 87 años

El actor, nominado al Oscar, protagonizó películas como 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto'

C. P. S.

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:24

Terence Stamp, que se dio a conocer como actor en el Londres de los años 60 y llegó a interpretar al archienemigo General Zod en ... las exitosas películas de Hollywood «Superman» y «Superman II», ha fallecido este domingo a los 87 años, según informó su familia. El actor, nominado al Óscar, protagonizó películas como «Teorema», de Pier Paolo Pasolini, en 1968, y «Una temporada en el infierno», en 1971, hasta «Las aventuras de Priscilla, reina del desierto», en 1994, en la que interpretó a una mujer transgénero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Luismi, hospitalizado con varias fracturas maxilofaciales, tendrá que pasar por el quirófano
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  6. 6 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  7. 7 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  8. 8 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  9. 9 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?
  10. 10

    El Málaga rescata un punto en un partido que al final pudo ganar (1-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere Terence Stamp, actor de 'Superman', a los 87 años

Muere Terence Stamp, actor de &#039;Superman&#039;, a los 87 años