Itinerario para una película al día de la Semana Santa de Málaga y dónde verla

Las calles están llenas. Solo hay que poner un pie en el casco histórico para comprobar que la Pasión se vive con ídem. Y que ... su fascinación trasciende lo religioso. Un espectáculo y un magnetismo que el cine de ficción también ha tratado de atrapar en gran pantalla. Así, los titulares de las cofradías malagueñas han sido testigos de tragedias a vida o muerte, dramas románticos, devociones más allá de la muerte y hasta alguna comedia feminista sobre el propio mundo de las hermandades. Aquí va un itinerario para ver una película cada día y dónde encontrarla:

Lunes Santo 'Toro': Mario Casas y el hermano mayor de la mafia

¿Dónde verla?: Netflix

No, el Cautivo no tiene película. Aunque puestos a buscar una historia cautivadora para empezar este recorrido por nuestra Semana Santa, aquí va una de las películas más recientes: 'Toro' (2016), un vibrante 'thriller' con Mario Casas luciendo músculo. El actor y Luis Tosar pasaban su particular penitencia en este filme de Kike Maíllo, en el que el gran Pepe Sacristán da vida a un capo mafioso que hace todo lo posible por ser nombrado hermano mayor de una cofradía. Ambientada en Málaga y Torremolinos, el guion no hizo mucho tilín entre las hermandades, por lo que el rodaje en el interior de una casa-hermandad se tuvo que trasladar a la Colegiata de Antequera. Y se encargó una Virgen para la película al imaginero malagueño Juan Vega. La talla protagoniza la última escena del filme, junto a Casas, Sacristán y generosas dosis de sangre de Cristo.

Martes Santo 'El deseo y el amor': Carmen Sevilla y el poder de la saeta redentora

¿Dónde verla?: Youtube

El primer largometraje que llevó los tronos de Málaga a la ficción vino de Francia. 'El deseo y el amor' (1951), dirigida por Henri Decoin, fue una película precoz en algunos aspectos, ya que además de ser uno de los rodajes internacionales pioneros en la provincia en la época de la dictadura, proponía un argumento de cine dentro del cine con la historia de un equipo galo de filmación que llega a Málaga para rodar un largometraje. En la expedición viaja la protagonista, una 'vamp' rubia (Martine Carol), a la que un pescador (el galán Antonio Vilar) rescata de morir ahogada. El que acaba atrapado en la red es su salvador, que incluso llega a abandonar a su virtuosa pareja (Carmen Sevilla). Un melodrama con demasiada moralina, -atención 'spoiler'- ya que el pe(s)cador se cae del caballo como San Pablo tras escuchar a su esposa cantarle una saeta a la virgen en plena Semana Santa. Merece la pena por las imágenes de Torremolinos de los años 50 y las escenas de tronos, entre los que se reconoce a la Virgen de los Dolores Coronada (Cofradía de la Expiración).

Miércoles Santo 'Amanecer en Puerta Oscura': Paco Rabal, el patíbulo y el Rico

Ampliar Paco Rabal, en la escena cumbre de 'Amanecer en Puerta Oscura'. SUR

¿Dónde verla?: Flixolé

Probablemente, la película más mítica de la Semana Santa de Málaga. Este drama de José María Forqué mezclaba cine de bandoleros con toques de 'western' para acabar introduciendo la ambientación religiosa con un final en el que el protagonismo recaía en El Rico, que le robaba la escena al mismísimo Paco Rabal. La cofradía y la diócesis dieron su venía para este rodaje y, a finales de noviembre de 1956, la hermandad y todo su cortejo volvieron a desfilar por Málaga durante las tres jornadas que duró el rodaje de la famosa y trágica secuencia final con el trono entrando en la Aduana, en cuyo patio se encontraba la horca de los tres presos condenados a la pena capital. A dos les esperaba la muerte y, a uno, el perdón gracias a la indulgencia de El Rico. 'Amanecer en Puerta Oscura' (1957) traspasó fronteras y ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín.

Jueves Santo 'Novios de la muerte': los legionarios en calle Larios

Ampliar Fotograma de la película con el desfile de Legionarios pasando ante el Pasaje de Chinitas. SUR

¿Dónde verla?: Disponible en DVD

Siendo uno de los desfiles que más expectación despierta en Málaga no era extraño que la Cofradía de Mena también tuviera su película. Y por la misma razón por la que cada jueves lleva a la calle a miles de personas: la Legión. 'Novios de la muerte' (1974) fue un drama-'thriller' del tardofranquismo que retrató un argumento que no gustó nada en las instancias oficiales en aquellos tiempos de inestabilidad del régimen: un narco que se mete a legionario para evitar dar cuentas a la justicia y le sigue un antiguo compinche cuando sale de la cárcel para vengarse. Pese a la dirección del efectivo artesano Rafael Gil, la cinta ha resistido mal el paso del tiempo, aunque conserva una escena setentera del desfile por calle Larios del trono de la Buena Muerte y su escolta legionaria.

Viernes Santo '¡Ya soy mujer!': Manolo Summers en la Cofradía del Amor

Ampliar Imagen de los nazarenos del Amor en la película de Manolo Summers '¡Ya soy mujer!'. SUR

¿Dónde verla?: Mitele

De auténtica rareza se puede calificar esta película semanasantera y feminista que que permanecido oculta a la filmografía de la Semana Santa de Málaga hasta hace poco. '¡Ya soy mujer!' (1975) lleva la firma del cineasta más incómodo, crítico, ácido y divertido del cine español del tardofranquismo y la transición, Manolo Summers, que narra la historia de una joven que se enamora de un cura. Con la novedad de un relato desde el punto de vista de la mujer, la trama trasladaba a los jóvenes protagonistas a Málaga para asistir y participar en los desfiles del Viernes Santo y la Real Cofradía del Amor y la Caridad. La hermandad prestó una decena de túnicas con las que se montó un simulacro de procesión para el rodaje en pleno mes de julio, que después en el montaje se mezclaron con imágenes reales grabadas aquella misma Semana Santa y que también tienen su valor documental al mostrar los tronos del Amor y la Caridad por la Tribuna de los Pobres, además de la Virgen sin el palio con el que actualmente se procesiona.

Sábado Santo 'Mi querida cofradía': una comedia con hermana mayor

¿Dónde verla?: RTVE Play, gratis a la carta

El Sábado de Gloria no hay tradicionalmente procesiones, así que podemos aprovechar para ver una película que le pone una sonrisa al mundo de la Semana Santa. Se trata de 'Mi querida cofradía' (2017) y supuso el debut en la dirección de la rondeña Marta Díaz de Lope con una comedia sobre una mujer entregada a su hermandad que aspira a ser la hermana mayor frente al candidato oficial: un hombre. Una película fresca que utiliza la ironía y el humor para sacarle punta a un capítulo más de la esforzada conquista de las mujeres por abrir puertas cerradas hasta hace muy poco. Algunas tan grandes como las de las casas de hermandad. Junto a los protagonistas, Pepa Aniorte, Juan Gea, Joaquín Núñez y Carmen Flores, la Real Hermandad del Santo Entierro de Ronda también presta sus tronos e imágenes a los fotogramas.

Domingo de Resurección 'Procesiones 1930' y 'Andalucía: Málaga': las películas más antiguas

¿Dónde verla?: Youtube

La excepción a esta filmografía de ficción son las películas más antiguas que se conservan sobre la Semana Santa de Málaga: dos documentales de la época muda, restaurados por la Filmoteca de Andalucía. El más añejo retrata la Semana Santa de 1926 en 'Andalucía: Málaga', de la que solo se conserva un fragmento de siete minutos, pero que retrata imágenes únicas de la singular misa de privilegio que se celebraba el Sábado Santo en la Iglesia de Santo Domingo y la procesión del Domingo de Resurrección a su paso por calle Larios, con el trono del Resucitado, y nazarenos de todas la cofradías de la época. El otro documental, 'Procesiones de Semana Santa en Málaga 1930', tiene un título engañoso ya que este filme se editó en los años treinta con imágenes que habían sido rodadas en 1927 para la película alemana 'Valencia'. El filme muestra grandes escenas de masas en las escalinatas de la Catedral y el paso de las procesiones de la Sangre, Esperanza o Humillación con tallas desaparecidas tras la quema de conventos e iglesias de 1931.