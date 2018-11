Fallece Álvaro de Luna, el especialista que se hizo actor Álvaro de Luna / Reuters Su personaje de 'El Algarrobo', en la serie de televisión 'Curro Jiménez', le hizo ser uno de los rostros más populares de la escena española J. LUIS ALVAREZ Madrid Viernes, 2 noviembre 2018, 13:57

El actor Álvaro de Luna ha fallecido este viernes en Madrid a los 83 años como consecuencia de un cáncer de hígado. El actor, de gran trayectoria y uno de los nombres de referencia del cine en España, se hizo muy conocido por su papel de 'El Algarrobo', en la serie de TVE 'Curro Jiménez'. Por este motivo llegó a confesar que era un producto de la televisión, que le aupó con el papel del célebre bandolero.

Nacido en Madrid el 10 de abril de 1935, estudió Medicina, pero su verdadera pasión eran las tablas. Su aproximación a la interpretación al séptimo arte llegó por su habilidad como extra en las películas de acción. Así pudo trabajar como doble de actores bajo la batuta de los grandes directores del momento.

Su habilitad para representar las caídas de caballo y las peleas en películas de Dino de Laurenti llamó la atención de Hollywood. Actuó en grandes producciones como 'Barrabás', de Rochard Fleischer, o en 'Espartaco', que dirigió Stanley Kubrick y que protagonizó el hoy centenario Kirk Douglas.

Su gran oportunidad llegó en 1963 en la cinta de Antonio Isasi-Isasmendi 'La máscara de Scaramouche'. También actuó en 'El verdugo', una de las obras maestras de Luis García Berlanga. Para entonces era reclamado por la factoría almeriense del 'spaguetti western', que en los años 60 y 70 dieron títulos como 'Salario para matar', 'Desafío en Río Bravo'o 'Arizona Colt', además de producciones de todo género como 'Objetivo: las estrellas' y 'Los conquistadores del pacífico'.

No fue hasta 1964, cuando Álvaro de Luna Blanco debutó en la pequeña pantalla. Fue a las órdenes de los grandes del momento como Jaime de Armiñán o Narciso Ibáñez Serrador con 'Confidencias' o 'Historias para no dormir'. Su gran momento televisivo, al que el actor siempre estuvo agradecido por los grandes recuerdos que guardaba, le llegó en 1976 cuando dio vida por primera vez a 'El Algarrobo', en la serie 'Curro Jiménez', junto a los también desaparecidos Sancho Gracia y Pepe Sancho. Fueron tres años de éxitos en una serie que, pese al paso de los años, es repuesta una y otra vez con buenos índices de audiencia.

Del popular 'El Algarrobo' llegó a decir que fue un personaje que «me enseñó a vivir. Empecé tarde en la profesión. Fui mal estudiante de Medicina y me hice especialista de cine y trabajé mucho tiempo fuera. Cuando llegué a 'Curro Jiménez' no era conocido y allí había intérpretes de primera fila de los que aprendí mucho».

Luego llegaron decenas de personajes para series de televisión como, entre otras, 'Cuentos y Leyendas', 'Este señor de negro', 'La barraca', 'Farmacia de guardia', 'Águila Roja' y 'Luna, el misterio de Calenda'. Pero era escéptico con el auge de la ficción televisiva. «Es muy repetitiva. Todas las propuestas son iguales, lo que yo llamo el 'jo tía, tu tío'. Y no miro al pasado con nostalgia, no tengo claro que las series de antaño fueran mejores que las de ahora. Salen muchos chicos-as guapos y algunos lo hacen bien y otros no tanto. Técnicamente tienen una gran calidad pero creo que hay crisis en las historias, los contenidos son tan parecidos...», afirmaba.

Las últimas películas en las que participó Álvaro de Luna, más de 40 en toda su carrera, fueron 'Teresa: el cuerpo de Cristo' (2006), '¿Y tú quién eres?' (2007),'El prado de las estrellas' (2007), 'Misericordiam Tuam' (2008) y 'La última guardia' (2010). En 2008 fue nominado al premio Goya al mejor actor por su interpretación en la película 'El prado de las estrellas' de Mario Camus.

Fuera de la escena, Álvaro de Luna fue asiduo a las tertulias literarias del Café Gijón, en Madrid, y formó parte del grupo de artistas, intelectuales y deportistas que apoyaron a José Luis Rodríguez zapartero para ser presidente del Gobierno.