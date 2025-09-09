Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El equipo de rodaje de 'Ghosting y otros fantasmas'. La directora, Élise Tandé, sostiene la claqueta. Salvador Salas

Un corto para concienciar contra las parejas 'fantasma'

Tras una mala experiencia personal y comprobar que es muy común, Élise Tandé dirige una cinta que habla de quienes desaparecen sin decir 'adiós'

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:05

Antes se hablaba de despedirse a la francesa. O de hacer una bomba de humo. Ha ocurrido siempre. Pero ahora ya no se trata sólo ... de irse de una fiesta sin decir 'adiós', se le llama 'ghosting' y se ha convertido en algo de lo más habitual: ¿A quién por debajo de una determinada edad no le han hecho 'ghosting' alguna vez?, ¿a quién no le han abandonado sin explicaciones, dejando sin más de atender llamadas y mensajes?

Espacios grises

