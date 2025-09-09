Un corto para concienciar contra las parejas 'fantasma'

Antes se hablaba de despedirse a la francesa. O de hacer una bomba de humo. Ha ocurrido siempre. Pero ahora ya no se trata sólo ... de irse de una fiesta sin decir 'adiós', se le llama 'ghosting' y se ha convertido en algo de lo más habitual: ¿A quién por debajo de una determinada edad no le han hecho 'ghosting' alguna vez?, ¿a quién no le han abandonado sin explicaciones, dejando sin más de atender llamadas y mensajes?

Si bien es algo que no sucede sólo en relaciones sentimentales y también pasa entre amigos, es una manifestación más de un fenómeno contemporáneo global: la carne humana se ha convertido en comida rápida vía aplicaciones de ligar. «Pasamos de una persona a otra con mucha facilidad y eso conlleva deshumanización», explica Élise Tandé, guionista, directora y productora que estos días ha estado rodando en Málaga 'Ghosting y otros fantasmas', un cortometraje sobre esta temática.

«Es una forma muy violenta de terminar una relación, sea de amistad o sentimenta. Aunque siempre ha existido, ahora es más fácil y se produce más rápido por la velocidad que impone la tecnología»

«Había oído hablar de ello en conversaciones y me llegó a pasar algo parecido. Me llama la atención lo normalizado que está. Es una forma muy violenta de terminar una relación, sea de amistad o sentimental. Aunque siempre ha existido, ahora es más fácil y se produce más rápido por la velocidad que impone la tecnología», explica Tandé. Irse de una fiesta sin despedirse es una cosa. Otra, ir dejando que languidezca una relación porque cada vez se queda menos. Y una tercera, desaparecer sin más de un día para otro. «Si tienes un mínimo de empatía, tienes que ser capaz de despedirte. Para preparar el corto, hicimos entrevistas y descubrimos que hay varios tipos de 'ghosting' y el más preocupante es el que no viene a cuento; aquél que se produce en una relación en la que parece que todo va bien y sin ninguna explicación alguien deja de dar señales de vida, de repente deja de contestar», continúa Tandé.

Ampliar Una de las escenas, en la que Laura, la protagonista, interacciona con el Cristóbal, que regenta un puesto en Atarazanas. Salvador Salas

Dónde surgió el amor

Élise Tandé es francesa de nacimiento, aunque de sus casi 33 años de vida lleva ya 25 asentada en la Costa del Sol. Estudió Ciencias de la Comunicación en Málaga y, mientras va de proyecto en proyecto audiovisual, se gana la vida con el turismo, como guía de tapas para SpainFoodSherpas, al igual que la protagonista del cortometraje. Ésta, Laura, en uno de los tours conoce a Mike y lo suyo es amor a primera vista. Todo va bien hasta que el chico deja de contestarle a los mensajes. Así que, tras ser 'ghosteada', empieza a ver sus miedos e inseguridades convertidos en fantasmas, esos que durante el rodaje se pasean por la calle Larios, por el metro o por el Parque de San Rafael.

Quien interpreta a la protagonista es la actriz (también de doblaje) Marina Clyo: «Tristemente, sí, me identifico con Laura. Pero yo asimilo rápido y si no me dan un lugar es que no es mi sitio. Es una realidad la falta de responsabilidad afectiva. Tengo esperanza en que esto no se convierta en una plaga y que se cuiden los vínculos. Para decir que no existen las palabras».

Ampliar Cristóbal presume de que sus productos le han llegado al mismísimo Sylvester Stallone. Salvador Salas

Más de teatro que de cine, cuando SUR irrumpe en el rodaje en el mercado de Atarazanas el primer martes de septiembre, Laura pasa, como cada mañana, por el puesto número 82, donde el tendero, Cristóbal, se interpreta a sí mismo. Quién sabe si al final le acaba picando el gusanillo de la interpretación y hace carrera. Ya es aficionado al cine y tiene alguna conexión con el mundillo: muestra orgulloso una foto que tiene en el móvil con el actor Sylvester Stallone posando con sus productos estrella que le hizo llegar un cliente: almendras, higos y garrapiñadas.

'Ghosting y otros fantasmas' es el tercer cortometraje de Élise Tandé como directora, guionista y productora. Aunque es el primero que realiza con un presupuesto más importante y con un equipo nutrido y muy profesional. Respecto a lo primero, abrió un 'crowdfunding' con el que recaudó cerca de 20.000 euros. En cuanto a lo segundo, hay un equipo de más veinte personas involucradas en el proyecto, más actores y figuración. Además, este rodaje también se ha convertido en una buena oportunidad para que estudiantes de la escuela de cine School Training se pongan delante y detrás de las cámaras. Les viste Cudeca y también colaboran en la producción marcas como Pikolinos y Cervezas Victoria.

Ampliar Rodando en Atarazanas. Salvador Salas

Comedia y música

Tandé ha escogido la comedia musical para contar la historia: «Cuando me topo con un obstáculo, mi respuesta es el humor», dice. Así que, además de risas, hay música, para la que ha contado con el compositor de jazz Ricky Vivar, y baile y coreografía, de la mano de la Escuela de Swing de Maxi Prado.

Málaga es otro de los personajes del corto sobre el 'ghosting': «Quería que la ciudad tuviera mucha presencia visual y rodar en espacios reales». De ahí lo de Atarazanas y el puesto 82 en el que ruedan. Otros espacios reales que aparecerán en la pieza audiovisual serán Swing Out Studio, Bon Bon Jazz Bar, Ganbaru Coffee o Casa Mira.

La ambición de Élise Tandé va más allá del arte por el arte y del cortometraje: «Éste es un proyecto 360º; no sólo está el corto, también hay entrevistas reales, además de un podcast con una docente universitaria, Ana Gualda, sobre cómo afectan las nuevas tecnologías a nuestra manera de relacionarnos… Queremos tener repercusión a nivel social y hacerle pensar a la gente».

Y espera que su corto tenga recorrido: lo va a presentar para que se pueda proyectar en el próximo Festival de Málaga y, como cuenta también con inversiones tanto estadounidenses como francesas, aspira a que pueda llegar a festivales de esos dos países. Como anécdota cuenta que tiene antecedentes en la cinematografía francesa: el primo de su tía por parte de madre fue Jean- Charles Tacchela, cineasta vinculado a la Nouvelle Vague, y cuya obra más famosa es 'Primo, prima'.