La película sobre la vida de Celine Dion se rodará en Málaga Un filme lleva a la gran pantalla la vida de la cantante Celine Dion. / :: LISI NIESNER. REUTERS 'The Power of Love', que produce Gaumont y cuenta con un presupuesto de 23 millones de euros, se inspira en la trayectoria de la ganadora del Oscar por la canción de 'Titanic' FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 2 mayo 2019, 16:15

El éxito del 'biopic' de Queen', 'Bohemian Rapsody, ha dasatado el interés del cine por los grandes de la música. En camino ya está la película sobre la vida de Elton John y la siguiente en la lista es la cantante Celine Dion, que llegó precisamente a lo alto de su carrera con el Oscar a la mejor canción original por 'Titanic', 'My Heart Will Go On'. El filme, que lleva por título 'El Power of Love' y cuenta con un presupuesto de 23 millones de dólares, se rodará en las próximas semanas y tendrá la Costa del Sol como uno de sus principales escenarios.

Según ha podido confirmar SUR, esta producción internacional filmará buena parte de sus exteriores en localizaciones de la provincia, además de tomar escenas en Canadá, Francia y Estados Unidos. Se da la circunstancia de que Celine Dion tiene una relación con el bailarín malagueño Pepe Muñoz, que comenzó formando parte del cuerpo de baile del espectáculo de la cantante hace tres años. Muñoz es también dibujante de moda, aunque se desconoce si esta parte de la vida de la actriz formará parte de la trama de la película.

La revista 'Variety' ha confirmado que 'The Power of Love' estará protagonizada y dirigida por la francesa Valerie Lemercier, ganadora de dos premios César de interpretación de la Academia gala ('Los visitantes no nacieron ayer' y 'Sueños de orquesta') y que ha sido la gran impulsora de esta producción basada en la vida de la cantante. Así, el 'biopic' narrará desde el nacimiento de Céline Marie Claudette Dion en Quebec en 1968 hasta su extraordinario ascenso a la fama cuando era adolescente, convirtiéndose en una figura internacional.

El filme también retratará al que fue descubridor de la artista canadiense, René Angélil, que fue primer representante y luego esposo de Celine Dion hasta su fallecimiento en 2016. Junto a las tragedias en la vida de la cantante, el filme también retratará su momento de mayor éxito con la pegadiza y archiconocida canción de 'Titanic'.

Para su rodaje en la Costa del Sol, la productora francesa Gaumont contará con la productora andaluza Áralan Films, ganadora de la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga con 'Los niños salvajes' y que ha participado en la reciente 'Quién te cantará', de Carlos Vermut. 'The Power of Love' cuenta con la autorización de la discográfica y de la propia Celine Dion, por lo que el filme contará con algunos de los grandes éxitos de la cantante canadiense, como 'All by Myself', 'My Heart Will Go On' y 'I'm Alive'.