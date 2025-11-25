Cómo los alemanes del Este engañaron a los del Oeste: divertida estafa con un reparto estelar alemán

Del 25 al 29 de noviembre, SUR Edición Alemana organiza la VI edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe- ... Institut Madrid, el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Esta película se proyectará como película inaugural el martes 25 de noviembre a las 19:00 horas en la Sala 1 del Cine Albéniz de Málaga. Pinche aquí para la venta anticipada de entradas.

El corto verano de la anarquía

Halberstadt en el verano de 1990: Maren (Sandra Hüller), Robert (Max Riemelt) y Volker (Ronald Zehrfeld) se conocen y se quieren desde la infancia. Más bien por casualidad, encuentran en el pozo de una vieja mina los millones de la RDA, que han sido almacenados allí para que se pudran. La reforma monetaria está en marcha, las cámaras acorazadas de los bancos deben quedar vacías para el marco alemán del oeste.

Zwei zu eins (El gran golpe del este). Martes 25 de noviembre, 19.00 horas Directora: Natja Brunckhorst; DarActores: Sandra Hüller, Max Riemelt; Ronald Zehrfeld, Ursula Werner, Peter Kurth, Martin Brambach, Uwe Preuss, Kathrin Wehlisch, Olli Dittrich, Anselm Haderer y otros; Género: Comedia; Duración: 116 min

Intercambia todo lo que puedas

Sólo quedan tres días para que los ciudadanos de la RDA puedan cambiar su dinero por marcos alemanes del oeste en el banco. Esto despierta la energía criminal, primero en Robert, Maren y Volker, luego en sus vecinos, que rápidamente se implican. Roban todos los billetes que pueden llevarse del búnker, distribuyen el dinero y cambian lo que se puede cambiar discretamente. Utilizan el resto para comprar bienes a los comerciante alemanes del oeste que llegan con coches llenos de microondas, copas de vino y grabadoras de casete. En el mejor de los casos, la conversión de dinero del Este al Oeste es de dos a uno, pero eso no importa, el beneficio está claro: estos bienes pueden revenderse fácilmente, por marcos alemanes, por supuesto.

La mezcla de las dos monedas y la progresiva aparición de la codicia conducen a planes cada vez más descabellados para convertir el viejo dinero en nuevo. Entre medias, se entremezcla la historia de amor triangular de los protagonistas, con secretos que a veces se revelan, a veces se entierran en lo más profundo. Es una historia similar con todo tipo de secretos económicos que salen a la superficie en las ya desaparecidas empresas estatales de la RDA. Todo el vecindario descubre con indignación cómo el socialismo real les ha engañado durante años

Caso criminal aún sin resolver

La directora Natja Brunckhorst se basó en hechos reales para su comedia sobre un grupo de amigos que, junto con sus vecinos, quieren detener la marcha triunfal del capitalismo: Millones de marcos de la RDA se transportaron a bóvedas subterráneas cerca de Halberstadt antes de la unión monetaria, casi 400 toneladas de billetes en total. Lo que consta es que se robó dinero de estos túneles. A día de hoy, nadie sabe con exactitud de qué sumas se trataba en realidad.

La nominada al Oscar Sandra Hüller interpreta, con encanto cautivador y sabiduría pragmática, a la involuntaria heroína de un hogar muy unido, que se enfrenta inesperadamente a la perspectiva de riqueza y prosperidad en los anárquicos tiempos de la reunificación: Ahora sería la mejor oportunidad para darle una lección al capitalismo real existente. Porque pronto los fajos gordos de dinero no valdrán nada.