Fotograma

Fotograma © Peter Hartwig
Película de hoy en Semana de Cine Alemán

Cómo los alemanes del Este engañaron a los del Oeste: divertida estafa con un reparto estelar alemán

'El gran golpe del este' en la Semana de Cine Alemán de Málaga cuenta una historia real de un robo espectacular en la desaparecida RDA

SDA

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Del 25 al 29 de noviembre, SUR Edición Alemana organiza la VI edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe- ... Institut Madrid, el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Esta película se proyectará como película inaugural el martes 25 de noviembre a las 19:00 horas en la Sala 1 del Cine Albéniz de Málaga. Pinche aquí para la venta anticipada de entradas.

