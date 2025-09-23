Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alba Flores y su padre, Antonio Flores, en una fotografía familiar del documental 'Flores para Antonio'

Alba Flores arroja luz sobre la vida y la muerte de Antonio Flores

San Sebastián estrena un emocionante documental en el que la actriz, que tenía ocho años cuando murió el cantante, explora sin tabúes las luces y sombras de su padre

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:34

Antonio Flores murió de pena quince días después de su madre. Fue el 30 de mayo de 1995, tenía 33 años y no pudo soportar ... el fallecimiento de Lola Flores, mito de España a cuya sombra creció un músico que solo editó cuatro discos en quince años de carrera. Su hija, la actriz Alba Flores, sostiene al final del documental presentado en el Festival de San Sebastián el informe de la autopsia en una escena durísima. Muerte accidental por parada cardiorrespiratoria. En la sangre, restos de opiáceos, cocaína, analgésicos, ansiolíticos y alcohol. Su mano estaba enyesada: se había roto la muñeca al golpear la pared cuando conoció la muerte de la Faraona, víctima del cáncer de mama.

