El arqueólogo Pedro Cantalajo, en la Cueva del Tesoro, escenario de este ciclo de conferencias. J.R.C

Un ciclo pone al día los últimos estudios de los neandertales en las cuevas prehistóricas de Málaga

El programa arranca este viernes con los arqueólogos Pedro Cantalejo y Mar Espejo, que hablarán de los progresos en la Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria

SUR

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

Son nuestros ancestros más antiguos y los protagonistas de los últimos descubrimientos científicos. Por ello, el IV Ciclo de Conferencias sobre Cuevas Prehistóricas tendrá como ... protagonistas a los neandertales con una programación que pondrá al día los avances en el estudio de estas ocupaciones humanas en la provincia de Málaga. Organizadas por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, las jornadas arrancarán este viernes día 7 con la ponencia de los responsables de las investigaciones en las Cuevas de El Cantal, los arqueólogos Pedro Cantalejo y Mar Espejo, que presentarán los progresos en los análisis y dataciones del último año en la Cueva del Tesoro (19 horas).

