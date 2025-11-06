Un ciclo pone al día los últimos estudios de los neandertales en las cuevas prehistóricas de Málaga

Son nuestros ancestros más antiguos y los protagonistas de los últimos descubrimientos científicos. Por ello, el IV Ciclo de Conferencias sobre Cuevas Prehistóricas tendrá como ... protagonistas a los neandertales con una programación que pondrá al día los avances en el estudio de estas ocupaciones humanas en la provincia de Málaga. Organizadas por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, las jornadas arrancarán este viernes día 7 con la ponencia de los responsables de las investigaciones en las Cuevas de El Cantal, los arqueólogos Pedro Cantalejo y Mar Espejo, que presentarán los progresos en los análisis y dataciones del último año en la Cueva del Tesoro (19 horas).

Ampliar Pedro Cantalejo y Antonio José Martín, en la presentación del ciclo sobre cuevas prehistóricas. SUR

Precisamente, el hall de esta última cavidad de Rincón de la Victoria será el escenario de las tres conferencias y la mesa redonda que forman parte de la programación de esta edición que se celebrará cada viernes de noviembre. Tras la primera ponencia, el viernes 14 será el turno del catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, José Francisco Ramos, y del conservador de la Cueva de Nerja, Luis-Efrén Fernández, que hablarán de la Málaga Neandertal y de cómo estos grupos humanos se establecieron en todos los ecosistemas posibles en la provincia: sierras, valles, zonas lacustres y litoral.

El 21 de noviembre, el escritor, divulgador científico y editor Manuel Pimentel describirá el estado actual de la Península Ibérica dentro del contexto vinculado con los grupos neandertales y de cómo se entienden ahora, desde parámetros actualizados, sus modos de vida, de trabajo y de expresión de nuestros ancestros. Por último, 28 de noviembre, el ciclo realizará una mesa redonda sobre la importancia social actual de las investigaciones y descubrimientos, desde el punto de vista de la televisión, la universidad/los estudiantes y los medios de comunicación. Participarán el productor, guionista y realizador del programa Arqueomanía de TVE2, Manuel Navarro; el profesor de genética de la UMA, Enrique Viguera, y el periodista de Diario SUR Francisco Griñán.

En la presentación de las jornadas hace unos días, el experto Pedro Cantalejo agradeció el compromiso de Rincón de la Victoria con la investigación y la divulgación. «Llegar a la cuarta edición demuestra la consolidación de un sistema de divulgación científica que coloca a Rincón de la Victoria a la cabeza del compromiso entre instituciones, investigadores y sociedad. Este año nos centramos en los neandertales, nuestros ancestros más directos, y en su relación con el territorio malagueño».

«El ciclo supone una oportunidad única de conocer los avances más recientes sobre los orígenes de la humanidad desde el propio escenario donde se produjeron», aseguró el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, que subrayó esta cita como una de las jornadas divulgativas más relevantes de la provincia de Málaga. «El debate científico versará sobre la importancia que tuvieron las cavidades naturales que, como las de Rincón de la Victoria, atesoran en su interior extraordinarias huellas y vestigios de ocupaciones desde hace más de cincuenta mil años», indicó el concejal de Turismo y Cuevas, Antonio José Martín. Las inscripciones para participar en este ciclo son gratuitas hasta completar aforo en la dirección: www.turismoenrincon.es.