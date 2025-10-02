El Certamen de Microrrelatos Pablo Aranda entrega sus premios este lunes

La quinta edición del Certamen de Microrrelatos Pablo Aranda, un concurso organizado por SUR y la Fundación Cajasol en honor al escritor malagueño, ya tiene ... jurado. Los escritores Teresa Cardona, Isabel Bono, Juan Jacinto Muñoz-Rengel, Ben Clark y Felipe R. Navarro, con el periodista Alberto Gómez como secretario, han valorado una selección de los cuentos publicados en este periódico durante todo el verano. El fallo se dará a conocer este lunes a las 19 horas en la fábrica de Cervezas Victoria, que colabora con el evento.

Al concurso se han presentado cientos de autores procedentes de más de una decena de países. La escritora Violeta Niebla fue la encargada de seleccionar los microrrelatos publicados en SUR. El cuento ganador tiene un premio de 1.500 euros y además se otorgan dos menciones especiales de 500 euros cada una, reconocimientos que consolidan este certamen como la cita más importante para autores de este género breve que popularizó el escritor Augusto Monterroso con su famoso cuento: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí».

Precisamente en un guiño al microrrelato del guatemalteco, SUR y la Fundación Cajasol han editado un libro que reúne todos los cuentos publicados en este periódico bajo el título 'Todavía seguían allí'. Este libro será entregado de manera gratuita a los cien primeros inscritos al evento, que además podrán leer su microrrelato si lo desean. Para acceder basta con enviar un correo electrónico a forossur@diariosur.es indicando nombre y apellidos de los asistentes, que deben ser mayores de edad.

Coloquio

La entrega de premios será sucedida por un coloquio con las escritoras Teresa Cardona e Isabel Bono. Cardona (Madrid, 1973) llega con la triunfal 'A la vista de todos', la cuarta de la serie protagonizada por la teniente de la guardia civil Karen Blecker y el brigada Cano –que comenzó con 'Los dos lados' y continuó con 'Un bien relativo' y 'La carne del cisne'–. Antes de esta serie publicó en Francia junto a Eric Damien las novelas negras 'Un travail à finir' y 'Tierra quemada' bajo el seudónimo de Eric Todenne.

Bono, por su parte, ganadora del Premio León Felipe de poesía por 'Los días felices' y del Café Gijón por su novela 'Una casa en Bleturge', es madrina de este certamen desde su comienzo, cuando aceptó formar parte del jurado con una sola petición: «Que no haya trampa ni cartón». Autora de poemarios como 'Cahier' y 'Lo seco' y de novelas como 'Diario del asco' y 'Los secundarios', su requisito resume la esencia de Pablo Aranda, el escritor que da nombre al certamen, un tipo talentoso y honesto, querido por colegas y admirado por público y crítica gracias a su estilo despojado de artificios, su visión aguda de la realidad y su sentido del humor.

Fallecido en 2020, Aranda era columnista de SUR y director del Aula de Cultura del periódico. Entre sus obras destacan 'La otra ciudad', 'El orden improbable', 'Ucrania' (Premio Málaga de Novela en 2006), 'Los soldados', 'El colegio más raro del mundo', 'El Protegido' y 'La distancia'.