Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
SUR

El Certamen de Microrrelatos Pablo Aranda entrega sus premios este lunes

El fallo se dará a conocer durante un evento en Victoria al que acudirán las escritoras Isabel Bono y Teresa Cardona y donde los candidatos podrán leer sus cuentos, reunidos en un libro

SUR

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:00

La quinta edición del Certamen de Microrrelatos Pablo Aranda, un concurso organizado por SUR y la Fundación Cajasol en honor al escritor malagueño, ya tiene ... jurado. Los escritores Teresa Cardona, Isabel Bono, Juan Jacinto Muñoz-Rengel, Ben Clark y Felipe R. Navarro, con el periodista Alberto Gómez como secretario, han valorado una selección de los cuentos publicados en este periódico durante todo el verano. El fallo se dará a conocer este lunes a las 19 horas en la fábrica de Cervezas Victoria, que colabora con el evento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  4. 4 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  5. 5 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  8. 8 «El riesgo de autodiagnosticarte de SIBO es que puede haber una enfermedad grave de base que estamos pasando por alto»
  9. 9 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos
  10. 10

    Tecnología malagueña para los entrenamientos de Naomi Campbell: 45 minutos de ejercicios que equivalen a 5 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Certamen de Microrrelatos Pablo Aranda entrega sus premios este lunes

El Certamen de Microrrelatos Pablo Aranda entrega sus premios este lunes